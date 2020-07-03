https://ria.ru/20200703/1573855937.html
Путин подписал указ о поправках в Конституцию
Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Основной закон, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:29
2020-07-03T16:33
совет федерации рф
госдума рф
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
политика
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Андрей Чернов
Поздравлю друзья!
878
Вал Валиков
Смирись лгбт
459
512
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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РИА Новости
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совет федерации рф, госдума рф, конституция рф, владимир путин, политика
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Путин
подписал указ о внесении поправок в Основной закон, сообщила пресс-служба Кремля.
В этом году в послании Федеральному собранию глава государства предложил изменить некоторые главы Конституции, в частности утвердить новые требования, выдвигаемые к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, а также закрепить социальные гарантии государства перед гражданами.
Предложения прорабатывала специально созданная рабочая группа, после чего Путин внес соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы
. Одиннадцатого марта документ был принят обеими палатами, затем его поддержали заксобрания регионов, а 14 марта подписал президент.
При этом он неоднократно подчеркивал, что изменения вступят в силу только в том случае, если их поддержат на общероссийском голосовании.
Оно проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97% процента. Согласно результатам обработки всех протоколов, за изменения выступили 77,92 процента проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27 процента (около 16 миллионов человек).
Поправки должны вступить в силу 4 июля.