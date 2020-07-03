Путин подписал указ о поправках в Конституцию

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Основной закон, сообщила пресс-служба Кремля.

В этом году в послании Федеральному собранию глава государства предложил изменить некоторые главы Конституции, в частности утвердить новые требования, выдвигаемые к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, а также закрепить социальные гарантии государства перед гражданами.

Предложения прорабатывала специально созданная рабочая группа, после чего Путин внес соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы . Одиннадцатого марта документ был принят обеими палатами, затем его поддержали заксобрания регионов, а 14 марта подписал президент.

При этом он неоднократно подчеркивал, что изменения вступят в силу только в том случае, если их поддержат на общероссийском голосовании.

Оно проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97% процента. Согласно результатам обработки всех протоколов, за изменения выступили 77,92 процента проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27 процента (около 16 миллионов человек).