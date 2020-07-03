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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Путин подписал указ о поправках в Конституцию
Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Основной закон, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:33
совет федерации рф
госдума рф
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569855461_0:164:2985:1843_1400x0_80_0_0_785d173d9f68a261295fc9fc9a3f3b88.jpg
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РИА Новости
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60
совет федерации рф, госдума рф, конституция рф, владимир путин, политика

Путин подписал указ о поправках в Конституцию

15:29 03.07.2020 (обновлено: 16:33 03.07.2020)
53559
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время сеанса связи с МКС
Президент РФ Владимир Путин во время сеанса связи с МКС
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Основной закон, сообщила пресс-служба Кремля.
В этом году в послании Федеральному собранию глава государства предложил изменить некоторые главы Конституции, в частности утвердить новые требования, выдвигаемые к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, а также закрепить социальные гарантии государства перед гражданами.
Предложения прорабатывала специально созданная рабочая группа, после чего Путин внес соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы. Одиннадцатого марта документ был принят обеими палатами, затем его поддержали заксобрания регионов, а 14 марта подписал президент.
При этом он неоднократно подчеркивал, что изменения вступят в силу только в том случае, если их поддержат на общероссийском голосовании.
Оно проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97% процента. Согласно результатам обработки всех протоколов, за изменения выступили 77,92 процента проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27 процента (около 16 миллионов человек).
Поправки должны вступить в силу 4 июля.
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Голосование по поправкам в КонституциюСовет Федерации РФГосдума РФКонституция РФВладимир ПутинПолитика
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3 июля, 15:30
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Смирись лгбт
3 июля, 15:32
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