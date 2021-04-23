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Авиасообщение России и Египта

Авиасообщение России и Египта

Полеты российских самолетов в Египет были приостановлены 6 ноября 2015 года. Позднее Росавиация разослала телеграмму о запрете с 14 ноября 2015 года полетов... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T15:00

2021-04-23T15:00

2021-04-23T15:00

россия

египет

справки

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Полеты российских самолетов в Египет были приостановлены 6 ноября 2015 года. Позднее Росавиация разослала телеграмму о запрете с 14 ноября 2015 года полетов авиакомпании EgyptAir в Россию. Такое решение РФ приняла после крушения над Синаем 31 октября 2015 года самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. В марте 2020 года апелляционный суд Каира отклонил требование семей россиян, в котором они настаивали на рассмотрении происшествия как теракта. На момент запрета в Египет летали 13 российских авиакомпаний. Эксперты отмечали, что оценить потери российских авиакомпаний и аэропортов от запрета на полеты в Египет довольно сложно. В феврале 2016 года замдиректора аэропорта "Домодедово" Денис Нуждин говорил, что совокупные потери аэропортовой отрасли РФ от запрета полетов в Египет только на тот момент составили 2,3 миллиарда рублей. С ноября 2015 года по январь 2016 года Россия отправила в Египет несколько групп экспертов для аудита безопасности аэропортов. По результатам последней комиссии Россия направила авиационным властям Египта дополнительные рекомендации по мерам авиационной безопасности. Египетская сторона заявила о готовности продолжить работу в соответствии с полученными указаниями.Российская сторона предложила Египту повысить меры безопасности в аэропортах страны, а также подписать совместный протокол по авиабезопасности, который предусматривает постоянное присутствие российских специалистов по безопасности в тех аэропортах, в которые осуществляются рейсы из России.В конце сентября 2016 года состоялся визит министра транспорта РФ Максима Соколова в Египет во главе делегации российского Минтранса, в ходе которого он провел встречи с президентом страны и египетским министром гражданской авиации Шерифом Фатхи. Тогда наибольшая готовность к возобновлению полетов была отмечена в аэропорту Каира.Однако, как позже отмечал глава Минтранса РФ, "ряд моментов" еще не реализован. Например, российская сторона выражала надежду, что Египет в ближайшее время установит в своих аэропортах автоматическую систему биометрического доступа сотрудников. Министр гражданской авиации Египта в свою очередь утверждал, что биометрическая система доступа будет установлена к середине декабря.Также были претензии российской стороны к видеонаблюдению по периметру территории аэропорта и аэровокзальных комплексов, организации специальных зон доступа предполетного досмотра пассажиров, мер по безопасности непосредственно при выходе из гейтов на борт самолета уже в "чистой зоне".Египетские СМИ сообщили, что работавшая в Хургаде российская делегация высказала пожелание о выделении одного из двух имеющихся в аэропорту пассажирских терминалов только под туристов из РФ. Администрация аэропорта города, как отмечалось, с этим требованиям согласилась.СМИ сообщали, что Египет отклонил возможность постоянного присутствия в своих аэропортах российских экспертов по контролю за безопасностью, так как считает, что такая мера нанесет ущерб государственному суверенитету.В мае 2017 года стало известно, что египетская сторона завершает выполнение последних российских требований по повышению мер безопасности в египетских аэропортах.Бывший глава Союза туристических палат Египта и член совета директоров Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами Ильхами аз-Заят сообщал, что египетские власти потратили на усиление мер безопасности в международных аэропортах страны более 45 миллионов долларов. В июле 2017 года российские эксперты по авиационной безопасности и безопасности аэропортов, находившиеся с инспекцией в Каирском международном аэропорту, одобрили принятые египетскими властями меры. Во втором терминале международного аэропорта Каира был осмотрен выход номер пять, который после возобновления авиасообщения запланировали использовать для посадки и высадки пассажиров компании "Аэрофлот", был проверен комплекс мер безопасности, применяемых для пассажиров, багажа, а также сотрудников аэропорта при допуске в служебные зоны. После встречи в рамках саммита БРИКС в Китае (4 сентября 2017 года) президентов России Владимира Путина и Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, в странах заговорили о возможном скором возобновлении авиасообщения и турпотока из России в Египет. 15 декабря 2017 года Россия и Египет согласовали возобновление авиасообщения между странами. Министр транспорта России Максим Соколов и министр гражданской авиации Арабской Республики Египет Шериф Фахти подписали протокол между правительством Российской Федерации и правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации.Как позднее заявил глава российского Минтранса Максим Соколов, отдельного терминала для российских пассажиров в аэропорту Каира выделено не будет. По словам министра, аэропорт Каира полностью соответствует требованиям авиационной безопасности.2 января 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир.Возобновление прямых рейсов между Москвой и Каиром ожидалось в феврале 2018 года. Однако из-за продолжающихся переговоров по техническим и коммерческим вопросам начало полетов было перенесено. В начале марта стало известно, что египетская сторона согласилась на постоянное присутствие экспертов из российской охранной компании для обеспечения безопасности направляющихся в РФ рейсов в Каирском международном аэропорту.16 марта стало известно, что Росавиация выдала техническое разрешение египетской авиакомпании EgyptAir на выполнение регулярных рейсов между Каиром и Москвой.EgyptAir заявила, что возобновляет авиасообщение между Каиром и Москвой с 12 апреля. 11 апреля, "Аэрофлот" совершил первый после перерыва авиасообщения регулярный рейс из "Шереметьево" в египетскую столицу. Рейс египетской авиакомпании EgyptAir прибыл в московский аэропорт "Домодедово" из Каира 12 апреля. В марте 2020 года авиасообщение снова было прервано из-за пандемии коронавируса, его восстановили в сентябре. 1 февраля 2021 года правительство России разрешило вылеты регулярных рейсов в Каир из регионов, до этого в египетскую столицу напрямую можно было попасть только из Москвы. Однако для чартеров туристические направления оставались закрытыми. Делегации российских специалистов по авиабезопасности продолжили инспектировать местные аэропорты, последняя проверка завершилась в начале февраля 2021.В феврале СМИ писали о возможном возобновлении чартерного авиасообщения с 28 марта, но в Росавиации эту информацию не подтвердили. В середине марта 2021 года губернатор египетской провинции Южный Синай, в которой находятся такие известные места отдыха, как города Шарм-эш-Шейх, Дахаб, Нувейба и Таба, Халед Фода заявил, что за последние годы власти страны уделили большое внимание вопросам безопасности в аэропортах курортных городов и установили все необходимое дополнительное оборудование, которое рекомендовали российские инспекторы. Также Халед Фода сообщил, что власти страны "полностью закончили возведение стены безопасности вокруг Шарм-эш-Шейха". Глава МИД России Сергей Лавров 11 апреля в интервью египетской газете "Аль-Ахрам" выразил надежду, что полеты чартерных рейсов из России в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены в ближайшее время. Министр отметил, что за последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении. 23 апреля 2021 года пресс-служба президента Египта сообщила, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе между городами РФ и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил договоренности лидеров РФ и Египта о возобновлении авиасообщения между курортами Хургада и Шарм-Эш-Шейх и Россией. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, египет, справки