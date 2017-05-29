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Туризм
Туризм

В Египте заявили о полной готовности к возобновлению полетов из России

Сюжет:
Приостановка полетов в Египет (696)
09:1529.05.2017
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкПассажирка в аэропорту. Архивное фотоПассажирка в аэропорту. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КАИР, 29 мая — РИА Новости, Надим Зуауи, Маргарита Кислова. Для восстановления авиасообщения между Россией и Египтом есть все предпосылки, заявил глава МИД Египта Самех Шукри в преддверии встречи в понедельник в Каире со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Ничто не препятствует возвращению туристов

"Многие авиакомпании и государства не применяют никаких ограничений на авиасообщение с Египтом и туризм. Есть все предпосылки для того, чтобы и Россия приняла подобное решение", — сказал Шукри в интервью RT.

Он подчеркнул, что с точки зрения Египта ничего не препятствует возвращению российских туристов.

"Усиление мер безопасности в аэропортах продолжается, при этом были приняты многие рекомендации российской стороны, Египет закупил много самой современной техники", — сказал министр. По его словам, безопасность обеспечивается в полной мере в соответствии с международными стандартами и международными конвенциями, участником которых является и Египет.

При этом министр отметил, что диалог с Россией по этому вопросу продолжается, но принятие решения является внутренним делом России. "Диалог по этому вопросу продолжается, есть сотрудничество с Россией в вопросе усиления возможностей Египта по обеспечению безопасности. Это решение России, оно зависит от российской оценки многих факторов", — добавил он.

При этом в распространенном египетским МИД накануне визита Сергея Лаврова заявлении отмечается, что Самех Шукри намерен обсудить со своим российским коллегой все вопросы сотрудничества, включая туризм.

Главы МИД России Сергей Лавров и Минобороны Сергей Шойгу в понедельник проводят в Каире встречу в формате "2+2" со своими египетскими коллегами Самехом Шукри и Сидки Субхи.

В российском МИД заявили, что на переговорах буду обсуждаться кризисы в Сирии, Ливии, арабо-израильское урегулирование и сотрудничество в сфере ВТС.

Особенно важная встреча

Директор Египетского совета по внешней политике Иззат Саад считает встречу в формате "2+2" особенно важной, учитывая, что она проходит на фоне последствий крушения российского самолета на Синайском полуострове в октябре 2015 года. "Этот инцидент привел к прекращению туристического потока из России в Египет, негативно отразился на контактах народов, в значительной степени на торговле и связях бизнеса двух стран", — сказал Саад в беседе с РИА Новости.

Отсутствие полетов создает негативную атмосферу

По мнению замглавы комитета по национальной безопасности парламента Египта генерала Хамди Бахита, отсутствие авиасообщения между двумя странами, хоть и не влияет напрямую на отношения в военной сфере, но создает "негативную атмосферу" в двусторонних отношениях.

"Отсрочка возвращения российских туристов, продолжающийся запрет на авиасообщение создают негативную атмосферу, усиливают позиции противников сближения с Россией", — сказал депутат в беседе с РИА Новости. Он выразил надежду, что Россия пересмотрит решение о запрете полетов в Египет и совместно с Каиром будет бороться с терроризмом.

Точки соприкосновения

По его словам, у России с Египтом много точек соприкосновения.

"У России есть общие интересы с Египтом. Это борьба с терроризмом, сирийский кризис, палестинская проблема, Йемен, иракское досье, но самое главное – это ситуация в Ливии", сказал депутат.

По его оценке, российско-египетское сотрудничество в военной сфере находится на высоком уровне, есть разные направления такого сотрудничества, в том числе, системы ПВО, военно-морской флот и ВВС, однако не все начинания доводятся до конца.

"Есть много тем, касающихся взаимодействия в военной сфере, было очень много серьезных начинаний в сфере вооружения, но они не были выполнены, поэтому военная тема имеет большое значение на этих переговорах", — указал депутат. При этом он добавил, что "сохраняется надежда на то, что будут достигнуты договоренности, военное сотрудничество будет развиваться, особенно в вопросах борьбы с терроризмом, в виде обмена информацией, поддержки разведанными, совместных учений, подготовки офицеров".

Неурегулированный вопрос

Вопрос возобновления авиасообщения между Россией и Египтом, которое было прервано в ноябре 2015 года, по-прежнему остается неурегулированным. Решение о прекращении полетов приняла Россия после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Российская сторона предложила Египту повысить меры безопасности в аэропортах страны, а также подписать совместный протокол по авиабезопасности, который предусматривает постоянное присутствие российских специалистов по безопасности в тех аэропортах, в которые осуществляются рейсы из России.

В мае замминистра транспорта РФ Валерий Окулов сообщил, что переговорный процесс по возобновлению авиасообщения между Россией и Египтом находится в подвешенном состоянии. В Каире в ответ на это заявили, что Египет выполнил все российские требования по обеспечению безопасности своих аэропортов.

Египетские СМИ со ссылкой на источники в минавиации также указывали, что переговоры между РФ и Египтом по авиасообщению приостановлены с февраля этого года. Сообщалось, что Египет отклонил возможность постоянного присутствия в своих аэропортах российских экспертов по контролю за безопасностью, так как считает, что такая мера нанесет ущерб государственному суверенитету.

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