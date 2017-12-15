Россия и Египет возобновят авиасообщение после двух лет перерыва

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россия и Египет в пятницу в Москве подписали документы для возобновления авиасообщения между странами, которое было прервано около двух лет назад после катастрофы российского самолета над Синаем, сообщил Минтранс РФ.

"Пятнадцатого декабря в Москве состоялась встреча министра транспорта РФ Максима Соколова с министром гражданской авиации Арабской Республики Египет Шерифом Фахти. В ходе встречи министры подписали протокол между правительством Российской Федерации и правительством Арабской Республики Египет о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации", — говорится в сообщении.

"Это первый шаг к возобновлению воздушного сообщения между нашими странами, который позволит, вполне возможно, начать осуществление полетов в Каир уже в феврале следующего года. Однако впереди предстоит много работы, так, нам необходимо закончить внутригосударственные процедуры по возобновлению авиасообщения. Сейчас такая работа оперативно проводится", — заявил глава российского Минтранса.

Фахти в свою очередь подтвердил журналистам, что ожидает открытия регулярного авиасообщения по маршруту Москва-Каир с начала февраля, а переговоры по возобновлению чартеров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх ожидает в апреле.

Шаги к авиасообщению

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.

За два года российские специалисты по авиабезопасности неоднократно проводили проверки аэропортов Каира, Хургады и Шарм-эш-Шейха, откуда осуществлялись рейсы российских авиакомпаний.

В понедельник президент РФ Владимир Путин на встрече с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что Россия в целом готова к возобновлению прямого авиасообщения между Москвой и Каиром.

Ранее в пятницу Соколов говорил, что регулярные рейсы между Каиром и Москвой могут быть восстановлены в первой половине февраля 2018 года, если не произойдет никаких негативных событий.

Он отметил, что аэропорт столицы Египта — Каира — полностью соответствует всем требованиям авиационной безопасности. Авиакомпания "Аэрофлот", которая до приостановки авиасообщения выполняла регулярные полеты в Каир, уже приступила к восстановлению работы своего представительства в столице. Глава Минтранса подчеркивал, что перевозчик подал заявку на выполнение рейсов в Каир.

По словам министра, аэропортам курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх еще есть над чем поработать для возобновления полетов из РФ, и "это задача на 2018 год".