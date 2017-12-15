Россия и Египет возобновят авиасообщение после двух лет перерыва

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россия и Египет в пятницу в Москве подписали документы для возобновления авиасообщения между странами, которое было прервано около двух лет назад после катастрофы российского самолета над Синаем, сообщил Минтранс РФ.
"Это первый шаг к возобновлению воздушного сообщения между нашими странами, который позволит, вполне возможно, начать осуществление полетов в Каир уже в феврале следующего года. Однако впереди предстоит много работы, так, нам необходимо закончить внутригосударственные процедуры по возобновлению авиасообщения. Сейчас такая работа оперативно проводится", — заявил глава российского Минтранса.
Фахти в свою очередь подтвердил журналистам, что ожидает открытия регулярного авиасообщения по маршруту Москва-Каир с начала февраля, а переговоры по возобновлению чартеров в Хургаду и Шарм-эш-Шейх ожидает в апреле.
Шаги к авиасообщению
За два года российские специалисты по авиабезопасности неоднократно проводили проверки аэропортов Каира, Хургады и Шарм-эш-Шейха, откуда осуществлялись рейсы российских авиакомпаний.
В понедельник президент РФ Владимир Путин на встрече с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси заявил, что Россия в целом готова к возобновлению прямого авиасообщения между Москвой и Каиром.
Он отметил, что аэропорт столицы Египта — Каира — полностью соответствует всем требованиям авиационной безопасности. Авиакомпания "Аэрофлот", которая до приостановки авиасообщения выполняла регулярные полеты в Каир, уже приступила к восстановлению работы своего представительства в столице. Глава Минтранса подчеркивал, что перевозчик подал заявку на выполнение рейсов в Каир.
По словам министра, аэропортам курортных городов Хургада и Шарм-эш-Шейх еще есть над чем поработать для возобновления полетов из РФ, и "это задача на 2018 год".