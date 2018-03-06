Россия поможет обеспечить безопасность на отечественных рейсах из Египта

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Египетская сторона согласилась на постоянное присутствие экспертов из российской охранной компании для обеспечения безопасности направляющихся в РФ рейсов в Каирском международном аэропорту, сообщил РИА Новости источник в аэропорту египетской столицы.

"Достигнуто соглашение на (присутствие) российской компа нии для обеспечения безопасности российских рейсов в аэропорту Каира. Ее работа ограничится досмотром багажа, пассажиров, бортового питания, а также мерами контроля за процессом заправки самолета топливом", — сообщил источник.

При этом он добавил, что пока стороны не договорились, кто будет финансировать присутствие российских специалистов в Каире. "Пока нет договоренности о стороне, которая возьмет на себя расходы по присутствию специалистов российской компании по безопасности в Каире", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что желание российской стороны обеспечить дополнительную безопасность своим рейсам полностью соответствует международным нормам авиационной безопасности.

"Российские требования не выходят за рамки подписанного в конце прошлого года в Москве протокола по авиабезопасности, согласно которому каждая страна может принять дополнительные меры безопасности на своих рейсах между Москвой и Каиром в рамках правил, принятых ИКАО, и на основе принципа взаимности подобных мер. Российская сторона вправе принять дополнительные меры безопасности, Египет также имеет подобное право", — отметил источник в каирском аэропорту.

"Мы внимательно относимся ко всем (российским) требованиям в рамках подписанного протокола, которые позволили бы облегчить возобновление авиасообщения", — указал он.

Источник также подчеркнул, что аэропорт Каира полностью готов к приему самолетов из Москвы.