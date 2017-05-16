Усиление мер безопасности в египетских аэропортах обошлось в $45 миллионов

КАИР, 16 мая – РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Египетские власти потратили на усиление мер безопасности в международных аэропортах страны более 45 миллионов долларов, сообщил РИА Новости бывший глава Союза туристических палат Египта и член совета директоров Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами Ильхами аз-Заят.

"Мы реализовали много мер в сфере безопасности аэропортов, стоимость этих мер составила более 45 миллионов долларов", — сказал он.

По словам аз-Заята, в вопросе обеспечения безопасности аэропортов Египта есть очевидный прогресс. "Есть очевидный прогресс в мерах безопасности в аэропортах после завершения монтажа нового оборудования. При этом продолжатся подбор и обучение специалистов, работающих на этом оборудовании. Мы нуждаемся, примерно, в 7 тысячах гражданских сотрудников в настоящее время", — пояснил он.

Аз-Заят добавил, что египетские аэропорты "готовы принять туристов". При этом он признал, что одна из крупнейших в мире туристических компаний — британская Thomas Cook до сих пор не возобновила полеты в Шарм-эш-Шейх, сохраняя определенные претензии к обеспечению мер безопасности в аэропорту этого курорта. "Но в то же время она увеличила число рейсов в Хургаду и Марса-Алям", — сказал он.

При этом член совета директоров Египетской холдинговой компании по управлению аэропортами выразил сомнение в том, что в ближайшее время может состояться очередной инспекционный визит российской делегации. "Сложно представить, что последует приглашение российских инспектирующих комиссий, особенно в свете того, что говорится о приостановке консультаций по соглашению о безопасности авиасообщения", — отметил аз-Заят.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Российская сторона предложила Египту повысить меры безопасности в аэропортах страны, а также подписать совместный протокол по авиабезопасности, который предусматривает постоянное присутствие российских специалистов по безопасности в тех аэропортах, в которые осуществляются рейсы из России. Источник в министерстве гражданской авиации Египта в минувшую субботу сообщил РИА Новости, что Каир не считает возможным постоянное присутствие российских специалистов в египетских аэропортах, поэтому возможен поиск другого совместного решения для обеспечения безопасности авиасообщения. Кроме того, источник в министерстве сообщил, что египетская сторона завершает выполнение последних российских требований по повышению мер безопасности в аэропортах, дата приглашения экспертов из РФ для очередной проверки будет обсуждаться.

Как сообщают египетские СМИ, все контакты между российской и египетской сторонами по возобновлению авиасообщения и подписанию протокола по авиабезопасности приостановлены с минувшего февраля.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов в воскресенье сообщил, что официальной информации от властей Египта о возражениях против постоянного присутствия специалистов из РФ в аэропортах не поступало. Также он подтвердил, что власти Египта не приглашали российских специалистов для проведения проверок безопасности аэропортов в мае.