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Туризм
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Российские туристы смогут полететь в Египет напрямую из регионов
Российские туристы смогут полететь в Египет напрямую из регионов
Правительство России разрешило вылеты регулярных рейсов в Каир из регионов, эксперты оценили, может ли быть такая перевозка интересна туристическому рынку,... РИА Новости, 01.02.2021
2021-02-01T13:18
2021-02-01T13:18
туризм
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туристы
авиакомпании
самолеты
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Правительство России разрешило вылеты регулярных рейсов в Каир из регионов, эксперты оценили, может ли быть такая перевозка интересна туристическому рынку, сообщает АТОР.Согласно решению Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, с 8 февраля будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. Таким образом, общее число хабов, из которых возможна перевозка по зарубежным направлениям, достигло 19.Из городов, из которых будут выполняться заграничные перелеты, с 8 февраля можно будет улететь в Каир. Планируется не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.Сейчас полеты в столицу Египта выполняются только из Москвы. Правда, по словам экспертов, Каир, как самостоятельное туристическое направление, никогда не был востребован на российском рынке. Туда отправляются преимущественно с деловыми и гуманитарными целями, в меньшей степени – для транзита на курорты Красного моря или в страны Африки и Ближнего Востока. В туроператорских компаниях напомнили, что Египет до приостановки чартерного авиасообщения позиционировался как доступное направление для семейного отдыха и отдыха с детьми."В отсутствии прямых перелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх не каждая семья с ребенком или пожилыми родителями готова лететь с пересадкой в Каире и еще семь-восемь часов ехать в автобусе до курорта, — говорит представитель одного из туроператоров. — В этом случае те, кому очень нужен Египет, скорее, выберут транзит через Стамбул". Для выполнения рейсов в Каир из регионов перевозчики должны получить допуски и назначения в статусе регулярной перевозки. На это может уйти около месяца. По данным АТОР, на текущий момент допуск есть у авиакомпании, которая намерена выполнять полеты из Ростова-на-Дону, о сроках их запуска пока неизвестно.По мнению экспертов, помешает старту региональных рейсов в Каир и приближение летнего сезона, в котором самым массовым выездным направлением по-прежнему будет Турция. Чартеры из регионов в Анталью планируются уже на вторую половину апреля. Но аргументом в пользу Египта может стать стоимость проживания в отелях с питанием "все включено": на побережье Красного моря она ниже, чем на аналогичных условиях на турецких курортах.
https://ria.ru/20210127/egipet-1594634288.html
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Российские туристы смогут полететь в Египет напрямую из регионов

13:18 01.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Платов" в Ростове-на-Дону
Международный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Правительство России разрешило вылеты регулярных рейсов в Каир из регионов, эксперты оценили, может ли быть такая перевозка интересна туристическому рынку, сообщает АТОР.
Согласно решению Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, с 8 февраля будут возобновлены перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска. Таким образом, общее число хабов, из которых возможна перевозка по зарубежным направлениям, достигло 19.
Из городов, из которых будут выполняться заграничные перелеты, с 8 февраля можно будет улететь в Каир. Планируется не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.
Сейчас полеты в столицу Египта выполняются только из Москвы.
Правда, по словам экспертов, Каир, как самостоятельное туристическое направление, никогда не был востребован на российском рынке. Туда отправляются преимущественно с деловыми и гуманитарными целями, в меньшей степени – для транзита на курорты Красного моря или в страны Африки и Ближнего Востока.
В туроператорских компаниях напомнили, что Египет до приостановки чартерного авиасообщения позиционировался как доступное направление для семейного отдыха и отдыха с детьми.
Пирамиды, Египет - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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"В отсутствии прямых перелетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх не каждая семья с ребенком или пожилыми родителями готова лететь с пересадкой в Каире и еще семь-восемь часов ехать в автобусе до курорта, — говорит представитель одного из туроператоров. — В этом случае те, кому очень нужен Египет, скорее, выберут транзит через Стамбул".
Для выполнения рейсов в Каир из регионов перевозчики должны получить допуски и назначения в статусе регулярной перевозки. На это может уйти около месяца.
По данным АТОР, на текущий момент допуск есть у авиакомпании, которая намерена выполнять полеты из Ростова-на-Дону, о сроках их запуска пока неизвестно.
По мнению экспертов, помешает старту региональных рейсов в Каир и приближение летнего сезона, в котором самым массовым выездным направлением по-прежнему будет Турция. Чартеры из регионов в Анталью планируются уже на вторую половину апреля. Но аргументом в пользу Египта может стать стоимость проживания в отелях с питанием "все включено": на побережье Красного моря она ниже, чем на аналогичных условиях на турецких курортах.
Аэропорт Хургада - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
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