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Туризм
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Египет заявил о готовности принять российских туристов
Египет заявил о готовности принять российских туристов
Египет готов принимать российских туристов и предложить им различные виды отдыха, аэропорты страны подготовлены на высшем уровне, заявила РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T18:56
2021-04-13T19:07
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КАИР, 13 апр – РИА Новости, Заман Рамазанов. Египет готов принимать российских туристов и предложить им различные виды отдыха, аэропорты страны подготовлены на высшем уровне, заявила РИА Новости замминистра туризма Египта Гада Шаляби.Глава МИД России Сергей Лавров 11 апреля в интервью египетской газете "Аль-Ахрам" выразил надежду, что полеты чартерных рейсов из России в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены в ближайшее время. Министр отметил, что за последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении.Россия ограничила авиасообщение с Турцией, а также Танзанией, с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.Она напомнила, что на момент приостановки чартеров Египет посещали в год более шести миллионов российских туристов."Мы безусловно приветствуем российских туристов в любое время, мы всегда их ждем в Египте и готовы предложить им различные виды активности", - сказала Шаляби в ответ на вопрос о том, ожидают ли египетские власти притока туристов из РФ на фоне решения о приостановке полетов в Турцию.По ее словам, "умные" российские туристы выбирают разнообразные виды туризма в Египте, готовом предложить как отдых на пляжах, так и посещение объектов культурного наследия.Замминистра отметила, что египетские власти уважают решения российских властей относительно возобновления авиасообщения. "Египетские аэропорты полностью готовы принимать российских туристов. Степень готовности высшая как и в плане мер безопасности, так и в плане санитарных мер (связанных с коронавирусом – ред.)", - заявила Шаляби. По ее словам, египетские аэропорты получили за последнее время несколько международных свидетельств отличия.Ранее власти Египта приняли решение сделать бесплатной туристическую визу для туристов, которые посетят провинции Красное море, Южный Синай и Матрух до 30 апреля. Прибывающие в аэропорт Каира россияне должны приобрести визу за 25 долларов. Всем прибывающим в Египет пассажирам необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет.По данным минздрава Египта, в стране зафиксированы более 211 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 159 тысяч человек, скончались более 12 тысяч пациентов. За последние сутки зафиксированы 818 новых случаев заболевания и 42 смерти.Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности, последняя завершилась в начале февраля.
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новости - туризм, россия, египет, в мире

Египет заявил о готовности принять российских туристов

18:56 13.04.2021 (обновлено: 19:07 13.04.2021)
 
© Depositphotos / OlegDoroshenkoХургада, Египет
Хургада, Египет - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Depositphotos / OlegDoroshenko
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КАИР, 13 апр – РИА Новости, Заман Рамазанов. Египет готов принимать российских туристов и предложить им различные виды отдыха, аэропорты страны подготовлены на высшем уровне, заявила РИА Новости замминистра туризма Египта Гада Шаляби.
Глава МИД России Сергей Лавров 11 апреля в интервью египетской газете "Аль-Ахрам" выразил надежду, что полеты чартерных рейсов из России в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены в ближайшее время. Министр отметил, что за последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией, а также Танзанией, с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.

"Международный аэропорт Каира открыт: российские туристы из различных регионов могут прилететь в Каир и провести отпуск в столице или же направиться на курорты как на Красном море, так и на Средиземном, или же отдохнуть на юге в Луксоре или Асуане", - сообщила Шаляби.

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"Международный аэропорт Каира открыт: российские туристы из различных регионов могут прилететь в Каир и провести отпуск в столице или же направиться на курорты как на Красном море, так и на Средиземном, или же отдохнуть на юге в Луксоре или Асуане", - сообщила Шаляби.

"Мы безусловно приветствуем российских туристов в любое время, мы всегда их ждем в Египте и готовы предложить им различные виды активности", - сказала Шаляби в ответ на вопрос о том, ожидают ли египетские власти притока туристов из РФ на фоне решения о приостановке полетов в Турцию.
По ее словам, "умные" российские туристы выбирают разнообразные виды туризма в Египте, готовом предложить как отдых на пляжах, так и посещение объектов культурного наследия.
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Замминистра отметила, что египетские власти уважают решения российских властей относительно возобновления авиасообщения. "Египетские аэропорты полностью готовы принимать российских туристов. Степень готовности высшая как и в плане мер безопасности, так и в плане санитарных мер (связанных с коронавирусом – ред.)", - заявила Шаляби. По ее словам, египетские аэропорты получили за последнее время несколько международных свидетельств отличия.
Ранее власти Египта приняли решение сделать бесплатной туристическую визу для туристов, которые посетят провинции Красное море, Южный Синай и Матрух до 30 апреля. Прибывающие в аэропорт Каира россияне должны приобрести визу за 25 долларов. Всем прибывающим в Египет пассажирам необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет.
По данным минздрава Египта, в стране зафиксированы более 211 тысяч случаев коронавируса, выздоровели более 159 тысяч человек, скончались более 12 тысяч пациентов. За последние сутки зафиксированы 818 новых случаев заболевания и 42 смерти.
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