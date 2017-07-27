Эксперты из РФ одобрили меры безопасности в аэропорту Каира, сообщили СМИ

КАИР, 27 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Российские эксперты по авиационной безопасности и безопасности аэропортов, находящиеся с инспекцией в Каирском международном аэропорту, одобрили принятые египетскими властями меры, сообщает новостной портал Vetogate со ссылкой на близкие к делегации источники.
Делегация российских специалистов начала инспекционную проверку во вторник. Во втором терминале международного аэропорта Каира был осмотрен выход номер пять, который после возобновления авиасообщения будет использоваться для посадки и высадки пассажиров компании Аэрофлот, проверен комплекс мер безопасности, применяемых для пассажиров, багажа, а также сотрудников аэропорта при допуске в служебные зоны.
В четверг, как сообщают египетские СМИ, проходит инспекция процесса доставки бортового питания на самолеты, специалисты ознакомятся с зоной грузов, проинспектируют систему видеонаблюдения в аэропорту. Сообщается также, что российская делегация осмотрит выход номер 35 второго терминала, где установлено биометрическое оборудование для доступа сотрудников аэропорта на территорию взлетно-посадочной полосы. По данным египетской газеты "Аль-Ватан", проверка российских экспертов может завершиться уже в четверг, после чего делегация подготовит доклад для российской стороны по итогам своего визита в Каир.
Для возобновления авиасообщения российская сторона предложила Египту значительно усилить меры безопасности в аэропортах, а также подписать межправительственное соглашение по безопасности авиасообщения. Египет в начале 2017 года отчитался о завершении масштабной работы по повышению мер безопасности, однако межправсоглашение до сих пор не подписано, переговоры по возобновлению полетов в последние месяцы не продвигались.