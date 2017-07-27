Эксперты из РФ одобрили меры безопасности в аэропорту Каира, сообщили СМИ

КАИР, 27 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Российские эксперты по авиационной безопасности и безопасности аэропортов, находящиеся с инспекцией в Каирском международном аэропорту, одобрили принятые египетскими властями меры, сообщает новостной портал Vetogate со ссылкой на близкие к делегации источники.

"Делегация российских экспертов, проводящая проверку, одобрила меры безопасности от момента захода пассажира в здание аэропорта по посадки в самолет", — пояснил источник.

Делегация российских специалистов начала инспекционную проверку во вторник. Во втором терминале международного аэропорта Каира был осмотрен выход номер пять, который после возобновления авиасообщения будет использоваться для посадки и высадки пассажиров компании Аэрофлот, проверен комплекс мер безопасности, применяемых для пассажиров, багажа, а также сотрудников аэропорта при допуске в служебные зоны.

В четверг, как сообщают египетские СМИ, проходит инспекция процесса доставки бортового питания на самолеты, специалисты ознакомятся с зоной грузов, проинспектируют систему видеонаблюдения в аэропорту. Сообщается также, что российская делегация осмотрит выход номер 35 второго терминала, где установлено биометрическое оборудование для доступа сотрудников аэропорта на территорию взлетно-посадочной полосы. По данным египетской газеты "Аль-Ватан", проверка российских экспертов может завершиться уже в четверг, после чего делегация подготовит доклад для российской стороны по итогам своего визита в Каир.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.

Для возобновления авиасообщения российская сторона предложила Египту значительно усилить меры безопасности в аэропортах, а также подписать межправительственное соглашение по безопасности авиасообщения. Египет в начале 2017 года отчитался о завершении масштабной работы по повышению мер безопасности, однако межправсоглашение до сих пор не подписано, переговоры по возобновлению полетов в последние месяцы не продвигались.