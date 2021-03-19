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https://ria.ru/20210319/egipet-1602045207.html
В Египте спрогнозировали возобновление авиасообщения с Россией
В Египте спрогнозировали возобновление авиасообщения с Россией
Губернатор египетской провинции Южный Синай Халед Фода в интервью РИА Новости заявил, что ожидает возобновление чартерного авиасообщения между Россией и... РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T18:50
2021-03-19T18:50
туризм
приостановка авиасообщения из-за коронавируса
коронавирус covid-19
южный синай (мухафаза)
хургада
шарм-эш-шейх
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
египет
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ТАБА (Египет), 19 мар – РИА Новости. Губернатор египетской провинции Южный Синай Халед Фода в интервью РИА Новости заявил, что ожидает возобновление чартерного авиасообщения между Россией и курортами на Красном море летом.Власти Египта в эти дни торжественно отмечают 32-ю годовщину возвращения небольшого курортного городка Таба, расположенного на границе с Израилем, под египетскую юрисдикцию. На торжественную церемонию поднятия египетского флага в Табу прибыла большая правительственная делегация из Каира.По словам главы курортной провинции Египта, в которой находятся такие известные места отдыха, как города Шарм-эш-Шейх, Дахаб, Нувейба и Таба, последний визит российских экспертов по авиационной безопасности оставил "обнадеживающее впечатление"."У меня осталось хорошее впечатление (от беседы с российскими специалистами по безопасности – ред.) по итогам проведенной инспекции… ожидаем (возобновления полетов чартеров из России – ред.) летом, но это решение может, конечно, принять только президент России", - сказал Халед Фода.По словам губернатора, за последние годы власти страны уделили большое внимание вопросам безопасности в аэропортах курортных городов и установили все необходимое дополнительное оборудование, которое рекомендовали российские инспекторы."Все сделано ровно так же, как и в ваших аэропортах", - отметил глава провинции.Также Халед Фода сообщил, что власти страны "полностью закончили возведение стены безопасности вокруг Шарм-эш-Шейха".Российские эксперты по авиационной безопасности находились в Египте с 27 января по 3 февраля для проверки обеспечения безопасности в аэропортах египетских курортов. Визит прошел в рамках мер РФ по возобновлению прямого регулярного и чартерного авиасообщения. Последняя подобная инспекция проводилась в январе 2020 года, после этого возник перерыв в связи с пандемией коронавируса, из-за которой аэропорты Египта прекратили работу на несколько месяцев.В феврале в ряде египетских СМИ появилась информация о том, что было принято решение о возобновлении чартерного авиасообщения между Россией и красноморскими курортами с 28 марта. Росавиация заявила, что не подтверждает эту информацию.Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.В четверг в СМИ появилась информация со ссылкой на заявление главы управления гражданской авиации Египта Ашрафа Нувейра о том, что после полученного от российских властей одобрения на возвращение туристов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду было принято решение о возобновлении чартерного сообщения с красноморскими курортами с 28 марта.
https://ria.ru/20210205/egipet-1596163429.html
https://ria.ru/20210316/aviasoobschenie-1601472354.html
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приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, южный синай (мухафаза), хургада, шарм-эш-шейх, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), египет

В Египте спрогнозировали возобновление авиасообщения с Россией

18:50 19.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОдна из улиц в Шарм-эль-Шейхе
Одна из улиц в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ТАБА (Египет), 19 мар – РИА Новости. Губернатор египетской провинции Южный Синай Халед Фода в интервью РИА Новости заявил, что ожидает возобновление чартерного авиасообщения между Россией и курортами на Красном море летом.
Власти Египта в эти дни торжественно отмечают 32-ю годовщину возвращения небольшого курортного городка Таба, расположенного на границе с Израилем, под египетскую юрисдикцию. На торжественную церемонию поднятия египетского флага в Табу прибыла большая правительственная делегация из Каира.
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По словам главы курортной провинции Египта, в которой находятся такие известные места отдыха, как города Шарм-эш-Шейх, Дахаб, Нувейба и Таба, последний визит российских экспертов по авиационной безопасности оставил "обнадеживающее впечатление".
"У меня осталось хорошее впечатление (от беседы с российскими специалистами по безопасности – ред.) по итогам проведенной инспекции… ожидаем (возобновления полетов чартеров из России – ред.) летом, но это решение может, конечно, принять только президент России", - сказал Халед Фода.
По словам губернатора, за последние годы власти страны уделили большое внимание вопросам безопасности в аэропортах курортных городов и установили все необходимое дополнительное оборудование, которое рекомендовали российские инспекторы.
"Все сделано ровно так же, как и в ваших аэропортах", - отметил глава провинции.
Также Халед Фода сообщил, что власти страны "полностью закончили возведение стены безопасности вокруг Шарм-эш-Шейха".
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Российские эксперты по авиационной безопасности находились в Египте с 27 января по 3 февраля для проверки обеспечения безопасности в аэропортах египетских курортов. Визит прошел в рамках мер РФ по возобновлению прямого регулярного и чартерного авиасообщения. Последняя подобная инспекция проводилась в январе 2020 года, после этого возник перерыв в связи с пандемией коронавируса, из-за которой аэропорты Египта прекратили работу на несколько месяцев.
В феврале в ряде египетских СМИ появилась информация о том, что было принято решение о возобновлении чартерного авиасообщения между Россией и красноморскими курортами с 28 марта. Росавиация заявила, что не подтверждает эту информацию.
Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
В четверг в СМИ появилась информация со ссылкой на заявление главы управления гражданской авиации Египта Ашрафа Нувейра о том, что после полученного от российских властей одобрения на возвращение туристов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду было принято решение о возобновлении чартерного сообщения с красноморскими курортами с 28 марта.
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ТуризмПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус COVID-19Южный Синай (мухафаза)ХургадаШарм-эш-ШейхФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Египет
 
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