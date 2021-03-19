https://ria.ru/20210319/egipet-1602045207.html

В Египте спрогнозировали возобновление авиасообщения с Россией

В Египте спрогнозировали возобновление авиасообщения с Россией

Губернатор египетской провинции Южный Синай Халед Фода в интервью РИА Новости заявил, что ожидает возобновление чартерного авиасообщения между Россией и... РИА Новости, 19.03.2021

2021-03-19T18:50

2021-03-19T18:50

2021-03-19T18:50

туризм

приостановка авиасообщения из-за коронавируса

коронавирус covid-19

южный синай (мухафаза)

хургада

шарм-эш-шейх

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

египет

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ТАБА (Египет), 19 мар – РИА Новости. Губернатор египетской провинции Южный Синай Халед Фода в интервью РИА Новости заявил, что ожидает возобновление чартерного авиасообщения между Россией и курортами на Красном море летом.Власти Египта в эти дни торжественно отмечают 32-ю годовщину возвращения небольшого курортного городка Таба, расположенного на границе с Израилем, под египетскую юрисдикцию. На торжественную церемонию поднятия египетского флага в Табу прибыла большая правительственная делегация из Каира.По словам главы курортной провинции Египта, в которой находятся такие известные места отдыха, как города Шарм-эш-Шейх, Дахаб, Нувейба и Таба, последний визит российских экспертов по авиационной безопасности оставил "обнадеживающее впечатление"."У меня осталось хорошее впечатление (от беседы с российскими специалистами по безопасности – ред.) по итогам проведенной инспекции… ожидаем (возобновления полетов чартеров из России – ред.) летом, но это решение может, конечно, принять только президент России", - сказал Халед Фода.По словам губернатора, за последние годы власти страны уделили большое внимание вопросам безопасности в аэропортах курортных городов и установили все необходимое дополнительное оборудование, которое рекомендовали российские инспекторы."Все сделано ровно так же, как и в ваших аэропортах", - отметил глава провинции.Также Халед Фода сообщил, что власти страны "полностью закончили возведение стены безопасности вокруг Шарм-эш-Шейха".Российские эксперты по авиационной безопасности находились в Египте с 27 января по 3 февраля для проверки обеспечения безопасности в аэропортах египетских курортов. Визит прошел в рамках мер РФ по возобновлению прямого регулярного и чартерного авиасообщения. Последняя подобная инспекция проводилась в январе 2020 года, после этого возник перерыв в связи с пандемией коронавируса, из-за которой аэропорты Египта прекратили работу на несколько месяцев.В феврале в ряде египетских СМИ появилась информация о том, что было принято решение о возобновлении чартерного авиасообщения между Россией и красноморскими курортами с 28 марта. Росавиация заявила, что не подтверждает эту информацию.Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.В четверг в СМИ появилась информация со ссылкой на заявление главы управления гражданской авиации Египта Ашрафа Нувейра о том, что после полученного от российских властей одобрения на возвращение туристов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду было принято решение о возобновлении чартерного сообщения с красноморскими курортами с 28 марта.

https://ria.ru/20210205/egipet-1596163429.html

https://ria.ru/20210316/aviasoobschenie-1601472354.html

https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599587172.html

южный синай (мухафаза)

хургада

шарм-эш-шейх

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, южный синай (мухафаза), хургада, шарм-эш-шейх, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), египет