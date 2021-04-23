https://ria.ru/20210423/turizm-1729614778.html

Россия возобновляет полеты на курорты Египта

Россия возобновляет полеты на курорты Египта

Москва и Каир договорились полностью наладить двусторонние перелеты, рассказали в канцелярии главы Египта. РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T13:03

2021-04-23T13:03

2021-04-23T18:27

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Москва и Каир договорились полностью наладить двусторонние перелеты, рассказали в канцелярии главы Египта."В ходе телефонного разговора президента Абдель Фаттаха ас-Сиси с президентом России Владимиром Путиным <...> достигнуто соглашение о полном возобновлении авиасообщения между аэропортами двух стран, в том числе аэропортами Хургады и Шарм-эш-Шейха", — заявил представитель египетского лидера Бассам Рад. Релиз есть в распоряжении РИА Новости.О том, что это возможно, СМИ писали с февраля, но официальных подтверждений не было.Полеты в Египет приостановили в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом, тогда погибли 224 человека. Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018-го, но для чартеров туристические направления до сих пор оставались закрытыми. Местные аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности, последняя проверка завершилась в начале февраля.

https://ria.ru/20210423/egipet-1729509023.html

https://ria.ru/20210420/egipet-1729144307.html

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новости - туризм, россия, египет