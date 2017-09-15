Эксперты ожидают роста цен на путевки в Египет после возобновления полетов

КАИР, 15 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Туристический сектор Египта в целом готов к приему российских туристов, будет стремиться предложить лучшие услуги, поэтому цены на туры, скорее всего, незначительно вырастут после возобновления авиасообщения, считает заместитель главы Союза туристических палат Египта и член Российско-египетского делового совета Мустафа Халиль.

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"Туристический сектор готов принять российских туристов, компании, которые окажутся хорошо готовы, обеспечат себе хорошее место на туристическом рынке Египта, другие, возможно, его потеряют. Я ожидаю роста цен, поскольку компании должны будут предложить лучшие услуги", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Он также выразил мнение, что предложение освободить россиян от въездной туристической визы, скорее всего, не найдет поддержки и не повлияет на число приезжающих туристов. "Правительство должно обеспечивать свои интересы и будет принимать необходимые для этого решения", — пояснил он.

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета с туристами над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.

После авиакатастрофы полеты на египетские курорты из России и ряда других стран были приостановлены по соображениям безопасности. Большинство стран уже восстановили сообщение с египетскими курортными городами, после того как египетские власти усилили меры безопасности. По информации госкомитета по развитию туризма Египта, все страны Европы и Азии, США сняли ограничение на посещение Египта. По-прежнему не возобновлено авиасообщение с Россией. Кроме того, Великобритания не дала разрешение на полеты в египетский Шарм-эш-Шейх.

После встречи в рамках саммита БРИКС в Китае президентов России Владимира Путина и Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, в странах заговорили о возможном скором возобновлении авиасообщения и турпотока из России в страну пирамид.