Эксперты ожидают роста цен на путевки в Египет после возобновления полетов

КАИР, 15 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Туристический сектор Египта в целом готов к приему российских туристов, будет стремиться предложить лучшие услуги, поэтому цены на туры, скорее всего, незначительно вырастут после возобновления авиасообщения, считает заместитель главы Союза туристических палат Египта и член Российско-египетского делового совета Мустафа Халиль.
58.0%Да, очень жду, когда откроют египетское направление
27.5%Нет, это слишком опасно
14.5%Не знаю, подумаю об этом, когда возобновят полеты
Он также выразил мнение, что предложение освободить россиян от въездной туристической визы, скорее всего, не найдет поддержки и не повлияет на число приезжающих туристов. "Правительство должно обеспечивать свои интересы и будет принимать необходимые для этого решения", — пояснил он.
Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета с туристами над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.
После встречи в рамках саммита БРИКС в Китае президентов России Владимира Путина и Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, в странах заговорили о возможном скором возобновлении авиасообщения и турпотока из России в страну пирамид.