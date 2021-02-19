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Росавиация не подтвердила возобновление чартерных полетов в Египет
Росавиация не подтвердила возобновление чартерных полетов в Египет
Росавиация не подтвердила сообщения о скором возобновлении чартерных рейсов на египетские курорты. РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T14:47
2021-02-19T14:47
туризм
россия
хургада
шарм-эш-шейх
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
египет
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Росавиация не подтвердила сообщения о скором возобновлении чартерных рейсов на египетские курорты.Таким образом, ведомство опровергло появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что с 28 марта чартеры начнут летать из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.Россия приостановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года, после крушения российского лайнера на Синайском полуострове. Тогда погибли 224 человека — это была самая массовая гибель россиян в авиакатастрофе всю историю авиации. Ответственность за крушение самолета взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.Регулярные рейсы в Каир возобновились в апреле 2018 года, но египетские курорты оставались закрытыми для чартеров из России. В марте прошлого года авиасообщение снова было прервано из-за пандемии коронавируса, его восстановили в сентябре. В январе российские эксперты провели очередную проверку в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха. По словам российского посла Георгия Борисенко, это необходимо для возобновления чартерных полетов.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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россия
хургада
шарм-эш-шейх
египет
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туризм, россия, хургада, шарм-эш-шейх, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), египет

Росавиация не подтвердила возобновление чартерных полетов в Египет

14:47 19.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт в Шарм-эш-Шейх
Международный аэропорт в Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Росавиация не подтвердила сообщения о скором возобновлении чартерных рейсов на египетские курорты.
Таким образом, ведомство опровергло появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что с 28 марта чартеры начнут летать из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.
Россия приостановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года, после крушения российского лайнера на Синайском полуострове. Тогда погибли 224 человека — это была самая массовая гибель россиян в авиакатастрофе всю историю авиации. Ответственность за крушение самолета взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
Регулярные рейсы в Каир возобновились в апреле 2018 года, но египетские курорты оставались закрытыми для чартеров из России. В марте прошлого года авиасообщение снова было прервано из-за пандемии коронавируса, его восстановили в сентябре.
В январе российские эксперты провели очередную проверку в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха. По словам российского посла Георгия Борисенко, это необходимо для возобновления чартерных полетов.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Уличный торговец в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
Вчера, 12:35Туризм
Эксперт прокомментировал информацию о начале полетов на курорты Египта
 
ТуризмРоссияХургадаШарм-эш-ШейхФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Египет
 
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