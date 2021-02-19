https://ria.ru/20210219/rosaviatsiya-1598175880.html

Росавиация не подтвердила возобновление чартерных полетов в Египет

Росавиация не подтвердила возобновление чартерных полетов в Египет

Росавиация не подтвердила сообщения о скором возобновлении чартерных рейсов на египетские курорты. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T14:47

2021-02-19T14:47

2021-02-19T14:47

туризм

россия

хургада

шарм-эш-шейх

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

египет

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Росавиация не подтвердила сообщения о скором возобновлении чартерных рейсов на египетские курорты.Таким образом, ведомство опровергло появившиеся в некоторых СМИ сообщения о том, что с 28 марта чартеры начнут летать из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.Россия приостановила авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года, после крушения российского лайнера на Синайском полуострове. Тогда погибли 224 человека — это была самая массовая гибель россиян в авиакатастрофе всю историю авиации. Ответственность за крушение самолета взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.Регулярные рейсы в Каир возобновились в апреле 2018 года, но египетские курорты оставались закрытыми для чартеров из России. В марте прошлого года авиасообщение снова было прервано из-за пандемии коронавируса, его восстановили в сентябре. В январе российские эксперты провели очередную проверку в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха. По словам российского посла Георгия Борисенко, это необходимо для возобновления чартерных полетов.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210219/egipet-1598146938.html

россия

хургада

шарм-эш-шейх

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, россия, хургада, шарм-эш-шейх, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), египет