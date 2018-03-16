Росавиация выдала разрешение EgyptAir на рейсы из Каира в Москву

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Росавиация выдала техническое разрешение египетской авиакомпании EgyptAir на выполнение регулярных рейсов между Каиром и Москвой, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Ранее в пятницу EgyptAir заявила, что возобновляет авиасообщение между Каиром и Москвой с 12 апреля. Российский "Аэрофлот" ранее на этой неделе сообщил, что возобновляет регулярные рейсы в столицу Египта с 11 апреля.

"Разрешение на выполнение регулярных рейсов между Москвой и Каиром египетской авиакомпании выдано", — сказал представитель Росавиации.

Возобновление остановленных в ноябре 2015 года прямых рейсов между Москвой и Каиром ожидалось в феврале текущего года. Однако из-за продолжающихся переговоров по техническим и коммерческим вопросам начало полетов было перенесено. Как подтвердил ранее источник в EgyptAir, сотрудники египетской компании уже получили разрешения для осуществления работы в "Домодедово". Глава Минтранса РФ Максим Соколов заявлял, что после заключения соглашений между авиакомпаниями и аэропортами Росавиация выдаст техническое разрешение египетскому перевозчику на выполнение рейсов.

Авиасообщение между столицами двух стран было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа". Лайнер летел из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии признала случившееся терактом. Расследование катастрофы продолжается. Решению о возобновлении прямых перелетов между Россией и Египтом предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.