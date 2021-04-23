https://ria.ru/20210423/aviasoobschenie-1729614292.html

Путин и ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения

Путин и ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения

Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе между городами РФ и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада, сообщила... РИА Новости, 23.04.2021

2021-04-23T13:01

2021-04-23T13:01

2021-04-23T15:11

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КАИР, 23 апр — РИА Новости. Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе между городами РФ и курортами Шарм-эш-Шейх и Хургада, сообщила пресс-служба президента Египта."В ходе телефонного разговора президента Абдель Фаттаха ас-Сиси с президентом РФ Владимиром Путиным... достигнуто соглашение о полном возобновлении авиасообщения между аэропортами двух стран, в том числе аэропортами Хургады и Шарм-эш-Шейха", - заявил представитель египетского лидера Бассам Рад, слова которого приводятся в поступившем РИА Новости сообщении.Рады отметил, что стороны успешно взаимодействуют в сфере туризма, а египетские аэропорты соответствуют необходимым критериям.Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Аэропорты курортов Египта инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности, последняя завершилась в начале февраля.

https://ria.ru/20210422/madeyra-1729448963.html

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новости - туризм, абдель фаттах ас-сиси, хургада, шарм-эш-шейх, владимир путин, россия, египет, в мире