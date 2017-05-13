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Туризм

В Каире рассказали о выполнении требований РФ по безопасности в аэропортах

Сюжет:
Приостановка полетов в Египет (691)
11:4913.05.2017
(обновлено: 11:53 13.05.2017)
01660
© РИА Новости . Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкМеждународный аэропорт Каир. Архивное фотоМеждународный аэропорт Каир. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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КАИР, 13 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Египетская сторона завершает выполнение последних российских требований по повышению мер безопасности в египетских аэропортах, дата приглашения российских экспертов для очередной проверки будет обсуждаться, сообщил РИА Новости источник в министерстве гражданской авиации Египта.

Международный аэропорт Каира. Архивное фото
© Фото : Ad Meskens
Аэропорт Каира "напоминает неприступную крепость", считают египетские СМИ
"Со стороны российских комиссий по досмотру аэропортов в Египте поступали требования, касающиеся обеспечения безопасности, сейчас завершается выполнение этих мер. Осталось только утвердить и подготовить кадровый состав для здания аэропорта во втором терминале в Каире. А в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады эти меры уже выполнены. Вопрос о дате приглашения российской делегации для изучения мер во всех аэропортах будет обсуждаться", — сказал он.

По словам собеседника агентства, Египет сотрудничает со всеми комиссиями из России по мерам обеспечения безопасности в аэропортах. "Была выполнена большая часть из этих мер, которые требовали эти комиссии. Эти требования касались покупки и установки современного оборудования для безопасности пассажиров, багажа, а также досмотра сотрудников аэропорта. Осталось только завершить подготовку сотрудников для работы на новом современном оборудовании, для того, чтобы гарантировать тщательный досмотр и безопасность всех авиарейсов", — уточнил источник.

Он добавил, что министр гражданской авиации Шериф Фатхи несколько дней назад заявил о готовности аэропортов к приему российских туристов и к восстановлению авиасообщения.

Туристы в аэропорту Шарм-эш-Шейха. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer
Россиянам "закрыли" Египет до особого распоряжения
В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.

В апреле 2016 года генпрокуратура Египта на основании доклада Следственного комитета России передала расследование катастрофы от технической комиссии в Высшую прокуратуру госбезопасности Египта. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор. Российская сторона предложила Египту повысить меры безопасности в аэропортах страны, а также подписать совместный протокол по авиабезопасности. Прямое авиасообщение между странами до настоящего момента не возобновлено.

Пустующие пляжи Шарм-эш-Шейха
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкТуристические гиды и владельцы отелей, магазинов и ресторанов курорта Шарм-эш-Шейх в Египте, откуда 31 октября вылетел в последний рейс самолет А321 с российскими туристами, уверены, что без гостей из России и Великобритании город просто "умрет".Верблюд на территории одного из отелей Шарм-эш-Шейха
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Туристические гиды и владельцы отелей, магазинов и ресторанов курорта Шарм-эш-Шейх в Египте, откуда 31 октября вылетел в последний рейс самолет А321 с российскими туристами, уверены, что без гостей из России и Великобритании город просто "умрет".
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкПо данным представителей турсектора Шарм-эш-Шейха, многие пятизвездочные отели города на 50% и более заполняются за счет российских туристов, в особенности, в предстоящие новогодние праздники, когда на Красном море наступает "высокий" сезон.Одна из площадей Шарм-эш-Шейха
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
По данным представителей турсектора Шарм-эш-Шейха, многие пятизвездочные отели города на 50% и более заполняются за счет российских туристов, в особенности, в предстоящие новогодние праздники, когда на Красном море наступает "высокий" сезон.
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанк"Отели, экскурсионные компании, рестораны и кафе, развлекательные центры, магазины, — все умрет, если россияне откажутся приезжать на курорт, мы все останемся без работы", — беспокоятся туристические гиды.Продавец сувенирного магазина на одной из улиц Шарм-эш-Шейха
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
"Отели, экскурсионные компании, рестораны и кафе, развлекательные центры, магазины, — все умрет, если россияне откажутся приезжать на курорт, мы все останемся без работы", — беспокоятся туристические гиды.
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкСогласно статистическим данным, до катастрофы А321 каждый пятый россиянин, выезжавший из страны за границу, уезжал на отдых в Египет.На территории одного из отелей Шарм-эш-Шейха
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Согласно статистическим данным, до катастрофы А321 каждый пятый россиянин, выезжавший из страны за границу, уезжал на отдых в Египет.
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкУправление по активизации туризма Египта приводит печальные для египетского туризма цифры: российский и британский сегмент в отрасли достигал от 70% до 83% общего туристического потока. После катастрофы А321 этот поток сократился до 30%, но и эти цифры тают на глазах, поскольку число туристов из европейских стран, не вводивших запрет на полеты на египетские курорты, тоже постепенно снижается.Одна из площадей Шарм-эш-Шейха
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Управление по активизации туризма Египта приводит печальные для египетского туризма цифры: российский и британский сегмент в отрасли достигал от 70% до 83% общего туристического потока. После катастрофы А321 этот поток сократился до 30%, но и эти цифры тают на глазах, поскольку число туристов из европейских стран, не вводивших запрет на полеты на египетские курорты, тоже постепенно снижается.
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкПо данным Министерства туризма Египта, туристическая отрасль дает 11,3% ВВП страны и обеспечивает более 14% валютных доходов в казну.Продавцы сувенирного магазина на одной из улиц Шарм-эш-Шейха
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
По данным Министерства туризма Египта, туристическая отрасль дает 11,3% ВВП страны и обеспечивает более 14% валютных доходов в казну.
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкДо разразившихся в январе 2011 года в Египте беспорядков, приведших к смене правящего режима, Страну пирамид посещали порядка 15 миллионов туристов в год, затем эта цифра резко упала.На территории одного из отелей Шарм-эш-Шейха
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
До разразившихся в январе 2011 года в Египте беспорядков, приведших к смене правящего режима, Страну пирамид посещали порядка 15 миллионов туристов в год, затем эта цифра резко упала.
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкДо катастрофы над Синаем Египет рассчитывал к концу 2015 года принять около 10 миллионов иностранных туристов. На конец августа эта цифра составляла 6,6 миллиона человек, на 5% больше аналогичных показателей прошлого года. Доходы от туризма к концу 2015 года планировались на уровне 7,5-8 миллиардов долларов. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стоит Россия (порядка 3 миллионов туристов в год), на втором и третьем — Великобритания и Германия.Работник одного из отелей Шарм-эш-Шейха
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
До катастрофы над Синаем Египет рассчитывал к концу 2015 года принять около 10 миллионов иностранных туристов. На конец августа эта цифра составляла 6,6 миллиона человек, на 5% больше аналогичных показателей прошлого года. Доходы от туризма к концу 2015 года планировались на уровне 7,5-8 миллиардов долларов. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стоит Россия (порядка 3 миллионов туристов в год), на втором и третьем — Великобритания и Германия.
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