В Каире рассказали о выполнении требований РФ по безопасности в аэропортах
11:4913.05.2017
(обновлено: 11:53 13.05.2017)
16630
КАИР, 13 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Египетская сторона завершает выполнение последних российских требований по повышению мер безопасности в египетских аэропортах, дата приглашения российских экспертов для очередной проверки будет обсуждаться, сообщил РИА Новости источник в министерстве гражданской авиации Египта.
"Со стороны российских комиссий по досмотру аэропортов в Египте поступали требования, касающиеся обеспечения безопасности, сейчас завершается выполнение этих мер. Осталось только утвердить и подготовить кадровый состав для здания аэропорта во втором терминале в Каире. А в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады эти меры уже выполнены. Вопрос о дате приглашения российской делегации для изучения мер во всех аэропортах будет обсуждаться", — сказал он.
По словам собеседника агентства, Египет сотрудничает со всеми комиссиями из России по мерам обеспечения безопасности в аэропортах. "Была выполнена большая часть из этих мер, которые требовали эти комиссии. Эти требования касались покупки и установки современного оборудования для безопасности пассажиров, багажа, а также досмотра сотрудников аэропорта. Осталось только завершить подготовку сотрудников для работы на новом современном оборудовании, для того, чтобы гарантировать тщательный досмотр и безопасность всех авиарейсов", — уточнил источник.
Он добавил, что министр гражданской авиации Шериф Фатхи несколько дней назад заявил о готовности аэропортов к приему российских туристов и к восстановлению авиасообщения.
В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.
В апреле 2016 года генпрокуратура Египта на основании доклада Следственного комитета России передала расследование катастрофы от технической комиссии в Высшую прокуратуру госбезопасности Египта. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор. Российская сторона предложила Египту повысить меры безопасности в аэропортах страны, а также подписать совместный протокол по авиабезопасности. Прямое авиасообщение между странами до настоящего момента не возобновлено.
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкТуристические гиды и владельцы отелей, магазинов и ресторанов курорта Шарм-эш-Шейх в Египте, откуда 31 октября вылетел в последний рейс самолет А321 с российскими туристами, уверены, что без гостей из России и Великобритании город просто "умрет".
Туристические гиды и владельцы отелей, магазинов и ресторанов курорта Шарм-эш-Шейх в Египте, откуда 31 октября вылетел в последний рейс самолет А321 с российскими туристами, уверены, что без гостей из России и Великобритании город просто "умрет".
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкПо данным представителей турсектора Шарм-эш-Шейха, многие пятизвездочные отели города на 50% и более заполняются за счет российских туристов, в особенности, в предстоящие новогодние праздники, когда на Красном море наступает "высокий" сезон.
По данным представителей турсектора Шарм-эш-Шейха, многие пятизвездочные отели города на 50% и более заполняются за счет российских туристов, в особенности, в предстоящие новогодние праздники, когда на Красном море наступает "высокий" сезон.
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанк"Отели, экскурсионные компании, рестораны и кафе, развлекательные центры, магазины, — все умрет, если россияне откажутся приезжать на курорт, мы все останемся без работы", — беспокоятся туристические гиды.
"Отели, экскурсионные компании, рестораны и кафе, развлекательные центры, магазины, — все умрет, если россияне откажутся приезжать на курорт, мы все останемся без работы", — беспокоятся туристические гиды.
Согласно статистическим данным, до катастрофы А321 каждый пятый россиянин, выезжавший из страны за границу, уезжал на отдых в Египет.
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкУправление по активизации туризма Египта приводит печальные для египетского туризма цифры: российский и британский сегмент в отрасли достигал от 70% до 83% общего туристического потока. После катастрофы А321 этот поток сократился до 30%, но и эти цифры тают на глазах, поскольку число туристов из европейских стран, не вводивших запрет на полеты на египетские курорты, тоже постепенно снижается.
Управление по активизации туризма Египта приводит печальные для египетского туризма цифры: российский и британский сегмент в отрасли достигал от 70% до 83% общего туристического потока. После катастрофы А321 этот поток сократился до 30%, но и эти цифры тают на глазах, поскольку число туристов из европейских стран, не вводивших запрет на полеты на египетские курорты, тоже постепенно снижается.
По данным Министерства туризма Египта, туристическая отрасль дает 11,3% ВВП страны и обеспечивает более 14% валютных доходов в казну.
До разразившихся в январе 2011 года в Египте беспорядков, приведших к смене правящего режима, Страну пирамид посещали порядка 15 миллионов туристов в год, затем эта цифра резко упала.
© РИА Новости . Валерий МельниковПерейти в фотобанкДо катастрофы над Синаем Египет рассчитывал к концу 2015 года принять около 10 миллионов иностранных туристов. На конец августа эта цифра составляла 6,6 миллиона человек, на 5% больше аналогичных показателей прошлого года. Доходы от туризма к концу 2015 года планировались на уровне 7,5-8 миллиардов долларов. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стоит Россия (порядка 3 миллионов туристов в год), на втором и третьем — Великобритания и Германия.
До катастрофы над Синаем Египет рассчитывал к концу 2015 года принять около 10 миллионов иностранных туристов. На конец августа эта цифра составляла 6,6 миллиона человек, на 5% больше аналогичных показателей прошлого года. Доходы от туризма к концу 2015 года планировались на уровне 7,5-8 миллиардов долларов. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стоит Россия (порядка 3 миллионов туристов в год), на втором и третьем — Великобритания и Германия.