В Каире рассказали о выполнении требований РФ по безопасности в аэропортах

КАИР, 13 мая — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Египетская сторона завершает выполнение последних российских требований по повышению мер безопасности в египетских аэропортах, дата приглашения российских экспертов для очередной проверки будет обсуждаться, сообщил РИА Новости источник в министерстве гражданской авиации Египта.

"Со стороны российских комиссий по досмотру аэропортов в Египте поступали требования, касающиеся обеспечения безопасности, сейчас завершается выполнение этих мер. Осталось только утвердить и подготовить кадровый состав для здания аэропорта во втором терминале в Каире. А в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады эти меры уже выполнены. Вопрос о дате приглашения российской делегации для изучения мер во всех аэропортах будет обсуждаться", — сказал он.

По словам собеседника агентства, Египет сотрудничает со всеми комиссиями из России по мерам обеспечения безопасности в аэропортах. "Была выполнена большая часть из этих мер, которые требовали эти комиссии. Эти требования касались покупки и установки современного оборудования для безопасности пассажиров, багажа, а также досмотра сотрудников аэропорта. Осталось только завершить подготовку сотрудников для работы на новом современном оборудовании, для того, чтобы гарантировать тщательный досмотр и безопасность всех авиарейсов", — уточнил источник.

Он добавил, что министр гражданской авиации Шериф Фатхи несколько дней назад заявил о готовности аэропортов к приему российских туристов и к восстановлению авиасообщения.

В ноябре 2015 года авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Такое решение приняла РФ после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт.

В апреле 2016 года генпрокуратура Египта на основании доклада Следственного комитета России передала расследование катастрофы от технической комиссии в Высшую прокуратуру госбезопасности Египта. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор. Российская сторона предложила Египту повысить меры безопасности в аэропортах страны, а также подписать совместный протокол по авиабезопасности. Прямое авиасообщение между странами до настоящего момента не возобновлено.