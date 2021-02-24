https://ria.ru/20210224/nornikel-1598841462.html

Аварии и ЧП на предприятиях "Норникеля" в 2015-2021 годах

Аварии и ЧП на предприятиях "Норникеля" в 2015-2021 годах

24 февраля "Норильский никель" частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский" из-за подтопления. Как поясняется в сообщении компании,... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T20:55

2021-02-24T20:55

2021-02-24T20:55

россия

гмк "норильский никель"

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

красноярский край

справки

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202124 февраля "Норильский никель" частично приостановил деятельность рудников "Октябрьский" и "Таймырский" из-за подтопления. Как поясняется в сообщении компании, 12 февраля при производстве горнопроходческих работ было зафиксировано поступление естественных грунтовых вод в горной выработке рудника "Октябрьский" на горизонте −350 метров. Влияние приостановки работы на прогноз по производству металлов будет оценено позднее.20 февраля в дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике (входит в дочернюю компанию "Норникеля" "Медвежий ручей") произошло обрушение. Площадь обрушения составила порядка одной тысячи квадратных метров. В результате ЧП погибли трое рабочих, еще пятеро были госпитализированы.2020 13 июля разлив отходов произошел на Надеждинском металлургическом заводе (входит в ГМК "Норникель") из-за разрыва трубопровода во время плановых работ по промывке. https://ria.ru/20200714/1574325343.html Вода попала на производственную площадку, где были сложены трубы для перегонки пульпы. Помимо этого, вода попала на землю, где находились остатки пульпы с оксидом железа. По словам представителей завода, вода не вышла за пределы предприятия. https://www.kommersant.ru/doc/441654912 июля около 44,5 тонны авиационного топлива разлилось у поселка Тухард Красноярского края из разгерметизированного трубопровода, принадлежащего АО "Норильсктрансгаз" (входит в ГМК "Норникель"). В поселке был введен режим ЧС. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).28 июня в МЧС поступила информация об утечке неустановленной жидкости при несанкционированной перекачке из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики (входит в Заполярный филиал "Норникеля") в Норильске. Были приняты оперативные меры по остановке слива воды. Пресс-служба "Норникеля" сообщила, что руководство Талнахской обогатительной фабрики допустило грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики. По итогам внутреннего расследования "Норникель" решил уволить директора и главного инженера ТОФ, а также заместителя главного инженера фабрики по эксплуатации, промышленной и экологической безопасности гидротехнических сооружений.29 мая один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК), структуре "Норникеля") получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Было возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. По данным Ростехнадзора, причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше – 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд. 5 февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. ГМК "Норильский никель" решил не обжаловать решение суда. Кроме того, в декабре 2020 года "Норникель" сообщил, что Норильско-Таймырская энергетическая компания (НТЭК, входит в "Норникель") начинает выплату 174 миллионов рублей коренным народам, пострадавшим при разливе топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, компенсации получат 699 человек. 29 мая в Норильске произошел пожар на территории ТЭЦ-3 Надеждинского металлургического комбината, принадлежащего компании "Норникель" после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. Произошла разгерметизация резервуара и возгорание топлива. Пострадавших не было.201922 октября в результате ЧП на руднике "Таймырский", принадлежащем горно-металлургической компании "Норильский никель", погибли три человека. Их нашли на горизонте минус 1345 метров без признаков жизни. Причина гибели горняков, озвученная компанией, недостаток кислорода в выработке. Обрушения породы не было. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору в ходе расследования установила, что причиной несчастного случая на руднике стала неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в совокупности организационно-технических причин: нахождение работников в недействующей непроветриваемой тупиковой горной выработке при отсутствии задания на ее посещение; ограждение непроветриваемой, тупиковой горной выработки не обеспечивало исключение прохода людей.2018 7 сентября на Надеждинском металлургическом заводе Заполярного филиала ПАО "ГМК "Норильский никель" в результате возгорания в отдельно стоящей галерее шлакоотвала были повреждены три пролета и находящееся там оборудование (транспортная лента, кабели и прочее). Событие не повлияло на действующие технологические процессы и не привело к остановке плавильного цеха. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Возгорание было оперативно устранено. В результате происшествия никто не пострадал. В августе работники рудника "Октябрьский" (относится к "Норникелю") в Норильске попали в больницу с диагнозом "сальмонеллез". Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю в ходе санитарно-эпидемиологического расследования было установлено, что на 9 августа было зарегистрировано 33 случая сальмонеллеза. В ходе санитарно-эпидемиологического расследования в столовой рудника были выявлены нарушения требований санитарного законодательства к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.201728 ноября порывы штормового ветра обрушили конструкцию пароудаления на кровле плавильного цеха №1 Надеждинского металлургического завода ГМК "Норильский никель". В результате кровля на общей площади 500 квадратных метров получила существенные повреждения. Работа цеха была приостановлена, технологический процесс предприятия не нарушен. Жертв и пострадавших не было. 7 июля в шахте рудника "Заполярный" Заполярного филиала компании "Норникель" при ведении горно-проходческих работ шахтостроителями "Заполярной строительной компании" произошел взрыв. Взорвался метан. Четыре горняка погибли, еще трое были госпитализированы с травмами легко степени тяжести. Погибшие – работники "Заполярной строительной компании". Сотрудники рудника "Заполярный" в результате данного инцидента не пострадали. Предприятию был причинен ущерб на сумму более 47 миллионов рублей.2016В начале сентября произошло временное окрашивание в красный цвет реки Далдыкан из-за попадания загрязненной воды из хвостохранилища Надеждинского металлургического завода, принадлежащего компании "Норильский никель". По сообщению компании, несмотря на краткосрочное окрашивание воды в реке солями железа, опасности для людей или фауны реки данный инцидент не представлял. Причиной окрашивания стала нештатная ситуация на одной из фильтрационных дамб Надеждинского металлургического завода во время аномальных дождей. В результате завод был оштрафован после проверки Роспотребнадзора.25 февраля на подземном участке очистных работ N 2 рудника "Маяк" компании "Норильский никель" в районе Талнах Норильска произошла просадка рудоспуска, в результате чего образовался селевой поток из горной массы, воды и закладочной смеси. Поток смыл горнорабочего очистного забоя, и проходчик погиб в шахте. Спасатели обнаружили его тело 28 февраля. 201511 сентября в Красноярском крае на горизонте 750 метров рудника "Октябрьский" компании "Норильский никель" произошло обрушение горной массы. Погибли два человека, один был госпитализирован. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гмк "норильский никель", федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, справки