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Ростехнадзор назвал техническую причину разлива топлива в Норильске
Ростехнадзор назвал техническую причину разлива топлива в Норильске
Ростехнадзор завершил техническое расследование аварии на ТЭЦ в Норильске: причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T16:00
2020-11-16T16:14
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
разлив дизельного топлива в норильске
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
норильск
происшествия
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ростехнадзор завершил техническое расследование аварии на ТЭЦ в Норильске: причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений, акт по итогам расследования направлен госорганам, сообщает ведомство."Сформированная Ростехнадзором комиссия по расследованию технических причин аварии на опасном производственном объекте "Топливное хозяйство ТЭЦ-3" АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" завершила свою работу", - указано в релизе.Результаты расследования указывают на несколько причин аварии: недостаточная несущая способность основания и железобетонных свай резервуара, недостатки проектирования свайного основания, дефекты строительного производства, в том числе наличие "слабых" грунтов под сваями, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений и нарушения требований при проведении экспертизы промышленной безопасности.По итогам работы комиссии составлен акт, в котором указаны причины и обстоятельства аварии, меры по ликвидации последствий и предложения по предупреждению подобных аварий. "Акт подписан членами комиссии, передан им и направлен государственным органам 13 ноября 2020 года", - заключается в сообщении.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей.
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), норильск, происшествия

Ростехнадзор назвал техническую причину разлива топлива в Норильске

16:00 16.11.2020 (обновлено: 16:14 16.11.2020)
 
© РИА Новости / МЧС РФРаботы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске
Работы по хранению собранного после аварии на ТЭЦ-3 загрязненного грунта на полигоне в Норильске - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ростехнадзор завершил техническое расследование аварии на ТЭЦ в Норильске: причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений, акт по итогам расследования направлен госорганам, сообщает ведомство.
"Сформированная Ростехнадзором комиссия по расследованию технических причин аварии на опасном производственном объекте "Топливное хозяйство ТЭЦ-3" АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" завершила свою работу", - указано в релизе.
Ликвидация последствий розлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 14:56
"Норникель" завершил основные этапы ликвидации аварии в Норильске
Результаты расследования указывают на несколько причин аварии: недостаточная несущая способность основания и железобетонных свай резервуара, недостатки проектирования свайного основания, дефекты строительного производства, в том числе наличие "слабых" грунтов под сваями, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений и нарушения требований при проведении экспертизы промышленной безопасности.
По итогам работы комиссии составлен акт, в котором указаны причины и обстоятельства аварии, меры по ликвидации последствий и предложения по предупреждению подобных аварий. "Акт подписан членами комиссии, передан им и направлен государственным органам 13 ноября 2020 года", - заключается в сообщении.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей.
ЧС федерального масштаба: разлив топлива в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
1 из 11

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
2 из 11

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
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© Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
3 из 11

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
4 из 11

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

Место разлива топлива в Норильске
5 из 11

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

Сотрудники компании Норникель на территории на ТЭЦ-3 в Норильске
6 из 11

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
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© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
7 из 11

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
8 из 11

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© Фото : МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

Сотрудники и техника из состава аэромобильной группировки Сибирского спасательного центра МЧС России в Новосибирской области перед отправкой в Норильск
9 из 11

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

© Фото : МЧС РФ
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

Сотрудники и техника МЧС России перед отправкой в Норильск для ликвидации последствий ЧС
10 из 11

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

© РИА Новости / МЧС РФ
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© Фото : МЧС РФ / Перейти в фотобанк

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
11 из 11

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
1 из 11

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
2 из 11

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
3 из 11

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
4 из 11

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
5 из 11

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

6 из 11

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
7 из 11

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
8 из 11

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
9 из 11

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
10 из 11

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
11 из 11

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Разлив дизельного топлива в НорильскеФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)НорильскПроисшествия
 
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