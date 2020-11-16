https://ria.ru/20201116/razliv-1584857244.html

Ростехнадзор назвал техническую причину разлива топлива в Норильске

Ростехнадзор назвал техническую причину разлива топлива в Норильске

Ростехнадзор завершил техническое расследование аварии на ТЭЦ в Норильске: причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T16:00

2020-11-16T16:00

2020-11-16T16:14

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

разлив дизельного топлива в норильске

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

норильск

происшествия

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Ростехнадзор завершил техническое расследование аварии на ТЭЦ в Норильске: причинами разлива топлива стали недостатки проектирования и строительного производства, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений, акт по итогам расследования направлен госорганам, сообщает ведомство."Сформированная Ростехнадзором комиссия по расследованию технических причин аварии на опасном производственном объекте "Топливное хозяйство ТЭЦ-3" АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" завершила свою работу", - указано в релизе.Результаты расследования указывают на несколько причин аварии: недостаточная несущая способность основания и железобетонных свай резервуара, недостатки проектирования свайного основания, дефекты строительного производства, в том числе наличие "слабых" грунтов под сваями, а также некачественный контроль за эксплуатацией сооружений и нарушения требований при проведении экспертизы промышленной безопасности.По итогам работы комиссии составлен акт, в котором указаны причины и обстоятельства аварии, меры по ликвидации последствий и предложения по предупреждению подобных аварий. "Акт подписан членами комиссии, передан им и направлен государственным органам 13 ноября 2020 года", - заключается в сообщении.Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, в итоге вылилось около 21 тысячи тонн топлива. Возбуждено уголовное дело, задержаны сотрудники ТЭЦ. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше - 21,4 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201028/avariya-1581936903.html

норильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), разлив дизельного топлива в норильске, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), норильск, происшествия