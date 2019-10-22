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РИА Новости

В МЧС рассказали подробности происшествия на руднике "Таймырский"

16:32 22.10.2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынШахтеры на руднике "Таймырский"
Шахтеры на руднике Таймырский
© РИА Новости / Павел Лисицын
КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Погибших на руднике "Таймырский" ГМК "Норильский никель" нашли рабочие, обрушения породы не было, сообщили журналистам в МЧС региона.
Ранее в ГМК сообщили, что в результате аварии во вторник погибли три человека. Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают аварийно-спасательные службы
"На руднике Таймырский, на отметке 1345, обнаружены три человека без признаков жизни. Обрушения не было. Обстоятельства и причина смерти выясняются. Обнаружили их местные рабочие", - сказала представитель главка.
По ее данным, силы МЧС не привлекались и не планируются к привлечению.
Шахтеры на руднике Таймырский
Вчера, 16:15РИА Новости
Рудник "Таймырский" продолжает работу после инцидента
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Норильский никельМЧС РФРоссияПроисшествия
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