Следователи возбудили уголовное дело после разлива топлива на Таймыре

По предварительной версии следствия, в воскресенье днем при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней территорию. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.