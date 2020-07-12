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Следователи возбудили уголовное дело после разлива топлива на Таймыре
Следователи возбудили уголовное дело после разлива авиатоплива на Таймыре, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T17:35
россия
следственный комитет россии (ск рф)
таймыр
красноярский край
происшествия
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россия
таймыр
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60
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россия, следственный комитет россии (ск рф), таймыр, красноярский край, происшествия

Следователи возбудили уголовное дело после разлива топлива на Таймыре

17:35 12.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после разлива авиатоплива на Таймыре, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия по результатам проведения процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту разлива авиационного топлива в районе поселка Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)", - говорится в сообщении.
По предварительной версии следствия, в воскресенье днем при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней территорию. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.
Нашивки сотрудников МЧС России
Вчера, 12:26
На Таймыре разлилось до 20 тонн топлива из-за разгерметизации трубы
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ТаймырКрасноярский крайПроисшествия
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