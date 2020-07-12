Следователи возбудили уголовное дело после разлива топлива на Таймыре

КРАСНОЯРСК, 12 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после разлива авиатоплива на Таймыре, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия по результатам проведения процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту разлива авиационного топлива в районе поселка Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)", - говорится в сообщении.
По предварительной версии следствия, в воскресенье днем при перекачке авиатоплива с баржи на производственный склад, расположенный в районе поселка Тухард, произошла разгерметизация трубопровода и разлив авиационного топлива объемом более 44 тонн на территорию вертолетной площадки и прилегающую к ней территорию. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.