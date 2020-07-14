Росприроднадзор разберется с аварией на Надеждинском заводе "Норникеля"

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Инспекторы Росприроднадзора работают на месте аварии на территории Надеждинского металлургического завода, принадлежащего "Норникелю", сообщается на сайте Росприроднадзора.
Ранее на YouTube-канале "Норильчане" появилось видео, на котором запечатлен разлив воды красного цвета в производственной зоне Надеждинского металлургического завода. "Норникель" пояснил, что утечки не было, на трубопроводе образовался "небольшой свищ", что привело к разливу на территории предприятия. Вода окрасилась в такой цвет уже на земле из-за отложений оксида железа, за пределы завода вода не попала, добавили в "Норникеле".
"Инспекторы Росприроднадзора… определяют точную площадь загрязнения, устанавливают, вышла ли вода за территорию предприятия, отбирают пробы грунта. Руководству Надеждинского металлургического завода и ГМК "Норильский никель" планируется направить предостережение и требование точного соблюдения регламента при эксплуатации промышленного оборудования", - говорится в релизе.
Информация о разливе отходов производства в ведомство поступила накануне вечером.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.
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