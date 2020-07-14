Росприроднадзор разберется с аварией на Надеждинском заводе "Норникеля"

Ранее на YouTube-канале "Норильчане" появилось видео, на котором запечатлен разлив воды красного цвета в производственной зоне Надеждинского металлургического завода. "Норникель" пояснил, что утечки не было, на трубопроводе образовался "небольшой свищ", что привело к разливу на территории предприятия. Вода окрасилась в такой цвет уже на земле из-за отложений оксида железа, за пределы завода вода не попала, добавили в "Норникеле".