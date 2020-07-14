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Росприроднадзор разберется с аварией на Надеждинском заводе "Норникеля"
Инспекторы Росприроднадзора работают на месте аварии на территории Надеждинского металлургического завода, принадлежащего "Норникелю", сообщается на сайте... РИА Новости, 14.07.2020
2020-07-14T12:36
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
норильск
происшествия
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, норильск, происшествия

Росприроднадзор разберется с аварией на Надеждинском заводе "Норникеля"

12:36 14.07.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевНадеждинский металлургический завод
Надеждинский металлургический завод
© РИА Новости / Александр Кряжев
Надеждинский металлургический завод. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Инспекторы Росприроднадзора работают на месте аварии на территории Надеждинского металлургического завода, принадлежащего "Норникелю", сообщается на сайте Росприроднадзора.
Ранее на YouTube-канале "Норильчане" появилось видео, на котором запечатлен разлив воды красного цвета в производственной зоне Надеждинского металлургического завода. "Норникель" пояснил, что утечки не было, на трубопроводе образовался "небольшой свищ", что привело к разливу на территории предприятия. Вода окрасилась в такой цвет уже на земле из-за отложений оксида железа, за пределы завода вода не попала, добавили в "Норникеле".
Надеждинский металлургический завод
Вчера, 12:10
"Норникель" объяснил окрашивание воды, разлившейся на Надеждинском заводе
"Инспекторы Росприроднадзора… определяют точную площадь загрязнения, устанавливают, вышла ли вода за территорию предприятия, отбирают пробы грунта. Руководству Надеждинского металлургического завода и ГМК "Норильский никель" планируется направить предостережение и требование точного соблюдения регламента при эксплуатации промышленного оборудования", - говорится в релизе.
Информация о разливе отходов производства в ведомство поступила накануне вечером.
Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.
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Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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