В "Норникеле" прокомментировали ЧП со сливом воды на Талнахской фабрике

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Диспетчер Заполярного филиала Диспетчер Заполярного филиала "Норникеля" принял меры по остановке слива оборотной воды на Талнахской обогатительной фабрике через границу отстойника, говорится в сообщении на сайте компании.

Сообщение о сливе оборотной воды через границу отстойника поступило диспетчеру утром в воскресенье.

"Приняты оперативные меры по остановке слива воды. Эксплуатационным персоналом было принято решение по снижению уровня через передвижные насосные станции с откачкой осветленной технической воды на прилегающую территорию", — говорится в сообщении.

Как отмечает компания, по факту случившегося проводится служебное расследование. На месте работают надзорные и контролирующие органы.

"Угрозы утечки отходов (хвостов обогащения. — Прим. ред.) нет", — подчеркнули в "Норникеле".

Ранее сообщалось, что на месте ЧП работают представители Росприроднадзора , которые определяют степень воздействия слива на окружающую среду. По данным ведомства, причиной утечки могли стать испытания трубопровода и ливень.

Авария на ТЭЦ

В конце мая на норильской ТЭЦ, принадлежащей компании "Норникель", произошла утечка примерно 21 тысячи кубометров дизтоплива из-за резкой просадки опор фундамента резервуара. Часть нефтепродуктов попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

На территории Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня.

Как считают в "Норникеле", к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.

Путин после ЧП поручил принципиально изменить природоохранное законодательство.