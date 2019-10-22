Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский"

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В результате ЧП на руднике "Таймырский", принадлежащем горно-металлургической компании "Норильский никель", погибли трое человек.
В "Норникеле" уточнили, что рабочих нашли без признаков жизни на горизонте минус 1345 метров в 16:30 (12:30 мск).
"На месте происшествия работает военизированная горноспасательная часть. Создана комиссия для выяснения всех обстоятельств происшествия, ведется расследование", — добавили в компании.
При этом информацию СМИ о том, что рабочие могли отравиться метаном, компания не подтвердила, так как этот газ характерен для угольных шахт. Обстоятельства ЧП уточняются, СК проводит проверку.
7 июля 2017, 09:52РИА НовостиПри взрыве на шахте в Норильске погибли три человека
Как позднее рассказал РИА Новости представитель Заполярного филиала "Норникеля" Михаил Демьянов, тела погибших рабочих подняли на поверхность.
В региональном главке МЧС журналистам сообщили, что погибших нашли другие рабочие, обрушения породы не было, расчеты ведомства не привлекались. Рудник уже работает в штатном режиме.
После сообщения об аварии акции "Норильского никеля" на Московской бирже упали на 1,4%, затем бумаги вернулись к росту.
Рудник "Таймырский" расположен в Норильском промышленном районе, ведет отработку Октябрьского месторождения сульфидных медно-никелевых руд Талнахского рудного узла. "Таймырский" считается одним из самых глубоких рудников на континенте, подземные работы идут на глубине до 1600 метров. Первую очередь ввели в эксплуатацию 30 декабря 1982 года.
Это уже не первое ЧП в добывающей отрасли за последнее время. В субботу утром произошел прорыв пяти дамб на технологическом водоеме золотодобывающей артели в Красноярском крае. В результате аварии затопило два общежития для рабочих. Погибли 17 человек, судьба троих остается неизвестной. Еще 27 пострадали. СК установил, что дамбы возвели незаконно для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи.