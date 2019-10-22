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РИА Новости

Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский"

15:51 22.10.2019 (обновлено: 19:05 22.10.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШахтеры на руднике "Таймырский"
Шахтеры на руднике Таймырский
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В результате ЧП на руднике "Таймырский", принадлежащем горно-металлургической компании "Норильский никель", погибли трое человек.
В "Норникеле" уточнили, что рабочих нашли без признаков жизни на горизонте минус 1345 метров в 16:30 (12:30 мск).
"На месте происшествия работает военизированная горноспасательная часть. Создана комиссия для выяснения всех обстоятельств происшествия, ведется расследование", — добавили в компании.
При этом информацию СМИ о том, что рабочие могли отравиться метаном, компания не подтвердила, так как этот газ характерен для угольных шахт. Обстоятельства ЧП уточняются, СК проводит проверку.
Шахтеры на руднике ГМК Норильский никель. Архивное фото
7 июля 2017, 09:52РИА Новости
При взрыве на шахте в Норильске погибли три человека
Как позднее рассказал РИА Новости представитель Заполярного филиала "Норникеля" Михаил Демьянов, тела погибших рабочих подняли на поверхность.
В региональном главке МЧС журналистам сообщили, что погибших нашли другие рабочие, обрушения породы не было, расчеты ведомства не привлекались. Рудник уже работает в штатном режиме.
После сообщения об аварии акции "Норильского никеля" на Московской бирже упали на 1,4%, затем бумаги вернулись к росту.
Рудник "Таймырский" расположен в Норильском промышленном районе, ведет отработку Октябрьского месторождения сульфидных медно-никелевых руд Талнахского рудного узла. "Таймырский" считается одним из самых глубоких рудников на континенте, подземные работы идут на глубине до 1600 метров. Первую очередь ввели в эксплуатацию 30 декабря 1982 года.
Это уже не первое ЧП в добывающей отрасли за последнее время. В субботу утром произошел прорыв пяти дамб на технологическом водоеме золотодобывающей артели в Красноярском крае. В результате аварии затопило два общежития для рабочих. Погибли 17 человек, судьба троих остается неизвестной. Еще 27 пострадали. СК установил, что дамбы возвели незаконно для отвода грунтовых вод на участке золотодобычи.
Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Вчера, 12:37РИА Новости
Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17 человек
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Обсудить 7
Норильский никельРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Капиталистов интересуют доходы , люди для них просто расходный материал .
22 октября, 16:35
Губернатор о.Борнео
33002014
Погибли люди, какие нафиг проценты?
22 октября, 16:31
gulieva.19891985
2691400
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Сотрудники МЧС на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Число погибших при прорыве дамб в Красноярском крае выросло до 17 человек
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