Три человека погибли в результате аварии на руднике "Таймырский"

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В результате ЧП на руднике "Таймырский", принадлежащем горно-металлургической компании "Норильский никель", погибли трое человек.

"Норникеле" уточнили, что рабочих нашли без признаков жизни на горизонте минус 1345 метров в 16:30 (12:30 мск).

"На месте происшествия работает военизированная горноспасательная часть. Создана комиссия для выяснения всех обстоятельств происшествия, ведется расследование", — добавили в компании.

При этом информацию СМИ о том, что рабочие могли отравиться метаном, компания не подтвердила, так как этот газ характерен для угольных шахт. Обстоятельства ЧП уточняются, СК проводит проверку.

Как позднее рассказал РИА Новости представитель Заполярного филиала "Норникеля" Михаил Демьянов, тела погибших рабочих подняли на поверхность.

В региональном главке МЧС журналистам сообщили, что погибших нашли другие рабочие, обрушения породы не было, расчеты ведомства не привлекались. Рудник уже работает в штатном режиме.

После сообщения об аварии акции "Норильского никеля" на Московской бирже упали на 1,4%, затем бумаги вернулись к росту.

Рудник "Таймырский" расположен в Норильском промышленном районе, ведет отработку Октябрьского месторождения сульфидных медно-никелевых руд Талнахского рудного узла. "Таймырский" считается одним из самых глубоких рудников на континенте, подземные работы идут на глубине до 1600 метров. Первую очередь ввели в эксплуатацию 30 декабря 1982 года.