https://ria.ru/20210220/obrushenie-1598259467.html
На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
В дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение, сообщает МЧС России. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T03:25
2021-02-20T03:25
2021-02-20T05:27
обрушение на фабрике в норильске
красноярский край
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
происшествия
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение, сообщает МЧС России.Отмечается, что сообщение об инциденте поступило в 00.44 (мск). По информации прокуратуры региона, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкций.Позднее в ведомстве заявили, что в 03.18 (мск) удалось спасти четвертого пострадавшего. По данным прокуратуры Красноярского края, под завалами остаются два человека. Поисковые работы продолжаются."Прокуратурой города проводится проверка о нарушении правил промышленной безопасности", — сообщил прокурор Норильска Владимир Большунов.По его словам, также готовятся материалы для передачи в следственные органы. В управлении СК по Красноярскому краю заявили о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.Позднее в следственном управлении сообщили об одном погибшем.
https://ria.ru/20210219/obrushenie-1598185168.html
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обрушение на фабрике в норильске, красноярский край, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск, происшествия
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости.
В дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение, сообщает МЧС России
.
Отмечается, что сообщение об инциденте поступило в 00.44 (мск). По информации прокуратуры региона, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкций.
"Самостоятельно спаслись два человека и одного извлекли из-под завалов в состоянии средней степени тяжести. По предварительной информации, под завалами могут находится еще люди. Для поиска возможных пострадавших и разбора конструкций проводятся все необходимые мероприятия. Всего привлечено 71 человек и 13 единиц техники", — говорится в сообщении МЧС.
Позднее в ведомстве заявили, что в 03.18 (мск) удалось спасти четвертого пострадавшего. По данным прокуратуры Красноярского края, под завалами остаются два человека. Поисковые работы продолжаются.
"Прокуратурой города проводится проверка о нарушении правил промышленной безопасности", — сообщил прокурор Норильска Владимир Большунов.
По его словам, также готовятся материалы для передачи в следственные органы. В управлении СК по Красноярскому краю заявили о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.
Позднее в следственном управлении сообщили об одном погибшем.