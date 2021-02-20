https://ria.ru/20210220/obrushenie-1598259467.html

На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение

На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение

В дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение, сообщает МЧС России. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T03:25

2021-02-20T03:25

2021-02-20T05:27

обрушение на фабрике в норильске

красноярский край

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

норильск

происшествия

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение, сообщает МЧС России.Отмечается, что сообщение об инциденте поступило в 00.44 (мск). По информации прокуратуры региона, обрушение произошло во время ремонтных работ по усилению конструкций.Позднее в ведомстве заявили, что в 03.18 (мск) удалось спасти четвертого пострадавшего. По данным прокуратуры Красноярского края, под завалами остаются два человека. Поисковые работы продолжаются."Прокуратурой города проводится проверка о нарушении правил промышленной безопасности", — сообщил прокурор Норильска Владимир Большунов.По его словам, также готовятся материалы для передачи в следственные органы. В управлении СК по Красноярскому краю заявили о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.Позднее в следственном управлении сообщили об одном погибшем.

https://ria.ru/20210219/obrushenie-1598185168.html

красноярский край

москва

россия

норильск

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