https://ria.ru/20210224/rudniki-1598827383.html

"Норникель" приостановил работу рудников "Октябрьский" и "Таймырский"

"Норникель" приостановил работу рудников "Октябрьский" и "Таймырский"

"Норильский никель" сообщил о частичной приостановке работы рудников "Октябрьский" и "Таймырский" из-за подтопления. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T18:32

2021-02-24T18:32

2021-02-24T19:10

рудник "октябрьский"

норильский никель

происшествия

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. "Норильский никель" сообщил о частичной приостановке работы рудников "Октябрьский" и "Таймырский" из-за подтопления.В компании пояснили, что поступление грунтовых вод в горной выработке "Октябрьского" на горизонте минус 350 метров зафиксировали 12 февраля.Работы на "Таймырском" приостановили, поскольку у двух рудников есть связанные выработки и туда также начала поступать вода.По словам первого вице-президента "Норникеля" Сергея Дяченко, как сложившаяся ситуация повлияет на производство металлов, в компании спрогнозируют после окончания работ.В минувшую субботу стало известно, что в цеху Норильской обогатительной фабрики (принадлежит структуре "Норникеля" ООО "Медвежий ручей") произошло обрушение, три человека погибли, несколько сотрудников получили тяжелые травмы. Открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.В мае 2020 года в Норильске один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК — структуре "Норникеля") получил повреждения, вылилось около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Суд взыскал с компании 146,2 миллиарда рублей за ущерб окружающей среде.

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/obrushenie-1598333793.html

https://ria.ru/20210219/nornikel-1598210335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рудник "октябрьский", норильский никель, происшествия