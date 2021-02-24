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"Норникель" приостановил работу рудников "Октябрьский" и "Таймырский"
"Норникель" приостановил работу рудников "Октябрьский" и "Таймырский"
"Норильский никель" сообщил о частичной приостановке работы рудников "Октябрьский" и "Таймырский" из-за подтопления. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T18:32
2021-02-24T19:10
рудник "октябрьский"
норильский никель
происшествия
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. "Норильский никель" сообщил о частичной приостановке работы рудников "Октябрьский" и "Таймырский" из-за подтопления.В компании пояснили, что поступление грунтовых вод в горной выработке "Октябрьского" на горизонте минус 350 метров зафиксировали 12 февраля.Работы на "Таймырском" приостановили, поскольку у двух рудников есть связанные выработки и туда также начала поступать вода.По словам первого вице-президента "Норникеля" Сергея Дяченко, как сложившаяся ситуация повлияет на производство металлов, в компании спрогнозируют после окончания работ.В минувшую субботу стало известно, что в цеху Норильской обогатительной фабрики (принадлежит структуре "Норникеля" ООО "Медвежий ручей") произошло обрушение, три человека погибли, несколько сотрудников получили тяжелые травмы. Открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.В мае 2020 года в Норильске один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК — структуре "Норникеля") получил повреждения, вылилось около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Суд взыскал с компании 146,2 миллиарда рублей за ущерб окружающей среде.
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/obrushenie-1598333793.html
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рудник "октябрьский", норильский никель, происшествия

"Норникель" приостановил работу рудников "Октябрьский" и "Таймырский"

18:32 24.02.2021 (обновлено: 19:10 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШахтеры на руднике "Таймырский"
Шахтеры на руднике Таймырский - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. "Норильский никель" сообщил о частичной приостановке работы рудников "Октябрьский" и "Таймырский" из-за подтопления.
В компании пояснили, что поступление грунтовых вод в горной выработке "Октябрьского" на горизонте минус 350 метров зафиксировали 12 февраля.
"В связи с увеличением водопритока к комплексам водоотлива рудника "Октябрьский", а также руководствуясь правилами техники безопасности и действующим законодательством, компания приняла решение о временной частичной приостановке работы рудника, до прекращения его подтопления. Организованы работы по ликвидации подтопления", — говорится в сообщении.
Работы на "Таймырском" приостановили, поскольку у двух рудников есть связанные выработки и туда также начала поступать вода.
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По словам первого вице-президента "Норникеля" Сергея Дяченко, как сложившаяся ситуация повлияет на производство металлов, в компании спрогнозируют после окончания работ.
"Ведутся активные работы по возведению перемычки, чтобы остановить дальнейшее поступление воды. После завершения установки перемычки будет понятен объем воды, накопленной в горных выработках, и дополнены мероприятия по скорейшему их осушению", — цитирует компания слова Дяченко.
В минувшую субботу стало известно, что в цеху Норильской обогатительной фабрики (принадлежит структуре "Норникеля" ООО "Медвежий ручей") произошло обрушение, три человека погибли, несколько сотрудников получили тяжелые травмы. Открыто уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.
В мае 2020 года в Норильске один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит НТЭК — структуре "Норникеля") получил повреждения, вылилось около 21 тысячи тонн нефтепродуктов. Суд взыскал с компании 146,2 миллиарда рублей за ущерб окружающей среде.
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