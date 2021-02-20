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Потанин назвал причину ЧП на Норильской обогатительной фабрике
Потанин назвал причину ЧП на Норильской обогатительной фабрике
Авария в цеху Норильской обогатительной фабрики произошла из-за грубого нарушения техники и норм безопасности, сообщил журналистам президент "Норникеля"... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T13:28
2021-02-20T14:09
норильский никель
владимир потанин
красноярский край
норильск
происшествия
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Авария в цеху Норильской обогатительной фабрики произошла из-за грубого нарушения техники и норм безопасности, сообщил журналистам президент "Норникеля" Владимир Потанин.Руководителя фабрики отстранили от занимаемой должности. "Создан штаб по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим", — добавил Потанин.По его словам, в компании уделяют серьезное внимание вопросам безопасности, и число аварий со смертельными случаями или потерей трудоспособности сокращается. Сегодняшний инцидент показал, что эти усилия недостаточны, и "Норникель" намерен ужесточить требования по безопасности. Потанин добавил, что компания принимает всю ответственность за произошедшее.Авария в НорильскеВ ночь с 19 на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике (принадлежит структуре "Норникеля" - ООО "Медвежий ручей") обрушилось здание одного из цехов площадью тысяча квадратных метров. Как сообщала сама компания, это произошло во время ремонтных работ, которые производятся силами ООО "Норильскникельремонт".Самостоятельно спаслись два человека, еще четырех спасли из-под завалов, но один из них умер в машине скорой. Оставшихся госпитализировали в тяжелом состоянии. Всего в больнице находятся восемь человек, пострадавших при аварии.Также продолжаются поиски еще двоих. Специалисты обнаружили место, где они могут находиться, но из-за угрозы нового обрушения пока не могут приступить к спасательным работам. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, которое привело к смерти двух и более человек. Прокуратура начала проверку. Ростехнадзор создаст комиссию для технического расследования причин случившегося. Губернатор Красноярского края Александр Усс взял ситуацию под личный контроль.
https://ria.ru/20210220/rostekhnadzor-1598290535.html
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Разбор завалов на обогатительной фабрике "Норникеля"
Кадры разбора завалов на обогатительной фабрике "Норникеля". Потанин заявил, что авария на Норильской обогатительной фабрике произошла из-за грубого нарушения техники безопасности, ее руководитель отстранен.
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норильский никель, владимир потанин, красноярский край, норильск, происшествия

Потанин назвал причину ЧП на Норильской обогатительной фабрике

13:28 20.02.2021 (обновлено: 14:09 20.02.2021)
 
© РИА Новости . СК РФ / Перейти в фотобанкПредставитель СК РФ на месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Стоп-кадр видео
Представитель СК РФ на месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости . СК РФ
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Авария в цеху Норильской обогатительной фабрики произошла из-за грубого нарушения техники и норм безопасности, сообщил журналистам президент "Норникеля" Владимир Потанин.
Руководителя фабрики отстранили от занимаемой должности.
"Создан штаб по ликвидации последствий и оказанию помощи пострадавшим", — добавил Потанин.
По его словам, в компании уделяют серьезное внимание вопросам безопасности, и число аварий со смертельными случаями или потерей трудоспособности сокращается. Сегодняшний инцидент показал, что эти усилия недостаточны, и "Норникель" намерен ужесточить требования по безопасности. Потанин добавил, что компания принимает всю ответственность за произошедшее.
Представитель СК РФ на месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
11:00
После обрушения в цеху в Норильске начались проверки в Ростехнадзоре

Авария в Норильске

В ночь с 19 на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике (принадлежит структуре "Норникеля" - ООО "Медвежий ручей") обрушилось здание одного из цехов площадью тысяча квадратных метров. Как сообщала сама компания, это произошло во время ремонтных работ, которые производятся силами ООО "Норильскникельремонт".
Самостоятельно спаслись два человека, еще четырех спасли из-под завалов, но один из них умер в машине скорой. Оставшихся госпитализировали в тяжелом состоянии. Всего в больнице находятся восемь человек, пострадавших при аварии.
Также продолжаются поиски еще двоих. Специалисты обнаружили место, где они могут находиться, но из-за угрозы нового обрушения пока не могут приступить к спасательным работам.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, которое привело к смерти двух и более человек. Прокуратура начала проверку. Ростехнадзор создаст комиссию для технического расследования причин случившегося. Губернатор Красноярского края Александр Усс взял ситуацию под личный контроль.
Опубликовано видео с места обрушения на фабрике в Норильске - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
08:56
Опубликовано видео с места обрушения на фабрике в Норильске
 
Норильский никельВладимир ПотанинКрасноярский крайНорильскПроисшествия
 
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