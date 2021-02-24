Директора Норильской фабрики задержали после обрушения в цеху
09:42 24.02.2021 (обновлено: 09:51 24.02.2021)
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкПредставитель СК РФ на месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Стоп-кадр видео
Информация об обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики, по данным МЧС, поступила в 0.44 мск субботы. Площадь обрушения составила порядка 1 тысячи квадратных метров. Самостоятельно спаслись два человека, четырех людей спасли из-под завалов, продолжались поиски еще двоих. Позже один извлеченный из-под завалов скончался в машине скорой помощи, пятеро были госпитализированы в тяжелом состоянии. Затем в пресс-службе МЧС сообщили, что из-под завалов извлечены тела еще двух погибших рабочих.
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"Принято решение о задержании директора Норильской обогатительной фабрики, который, как считает следствие, достоверно знал об аварийном и ограниченно-работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха, при этом не принял мер по приостановлению работ, производящихся с нарушением требований промышленной безопасности", - говорится в сообщении на сайте СК.
Добавляется, что главный инженер и начальник отдела по техническому надзору Норильской обогатительной фабрики арестованы.
Как ранее сообщали в СК, в июле 2018 года при обследовании стройконструкций здания склада дробления руды Норильской обогатительной фабрики обнаружили дефекты, которые могли привести к обрушению. Было принято решение провести ремонт. Однако его не начали в установленные сроки из-за бездействия подозреваемых сотрудников фабрики. Только в феврале 2021 года сотрудники подрядной организации "Норильскникельремонт" начали укреплять несущие опоры и перекрытия. При этом работы проводились без разрешительных документов и проектно-технической документации.
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