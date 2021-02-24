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Директора Норильской фабрики задержали после обрушения в цеху
Директора Норильской фабрики задержали после обрушения в цеху
Директор Норильской обогатительной фабрики задержан после гибели трех рабочих, главный инженер и начальник отдела надзора арестованы, сообщает СК РФ. РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-24T09:42
2021-02-24T09:51
обрушение на фабрике в норильске
россия
следственный комитет россии (ск рф)
норильск
происшествия
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Директор Норильской обогатительной фабрики задержан после гибели трех рабочих, главный инженер и начальник отдела надзора арестованы, сообщает СК РФ.Информация об обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики, по данным МЧС, поступила в 0.44 мск субботы. Площадь обрушения составила порядка 1 тысячи квадратных метров. Самостоятельно спаслись два человека, четырех людей спасли из-под завалов, продолжались поиски еще двоих. Позже один извлеченный из-под завалов скончался в машине скорой помощи, пятеро были госпитализированы в тяжелом состоянии. Затем в пресс-службе МЧС сообщили, что из-под завалов извлечены тела еще двух погибших рабочих."Принято решение о задержании директора Норильской обогатительной фабрики, который, как считает следствие, достоверно знал об аварийном и ограниченно-работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха, при этом не принял мер по приостановлению работ, производящихся с нарушением требований промышленной безопасности", - говорится в сообщении на сайте СК.Добавляется, что главный инженер и начальник отдела по техническому надзору Норильской обогатительной фабрики арестованы.Как ранее сообщали в СК, в июле 2018 года при обследовании стройконструкций здания склада дробления руды Норильской обогатительной фабрики обнаружили дефекты, которые могли привести к обрушению. Было принято решение провести ремонт. Однако его не начали в установленные сроки из-за бездействия подозреваемых сотрудников фабрики. Только в феврале 2021 года сотрудники подрядной организации "Норильскникельремонт" начали укреплять несущие опоры и перекрытия. При этом работы проводились без разрешительных документов и проектно-технической документации.
https://ria.ru/20210220/norilsk-1598328168.html
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обрушение на фабрике в норильске, россия, следственный комитет россии (ск рф), норильск, происшествия

Директора Норильской фабрики задержали после обрушения в цеху

09:42 24.02.2021 (обновлено: 09:51 24.02.2021)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкПредставитель СК РФ на месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Стоп-кадр видео
Представитель СК РФ на месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Директор Норильской обогатительной фабрики задержан после гибели трех рабочих, главный инженер и начальник отдела надзора арестованы, сообщает СК РФ.
Информация об обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики, по данным МЧС, поступила в 0.44 мск субботы. Площадь обрушения составила порядка 1 тысячи квадратных метров. Самостоятельно спаслись два человека, четырех людей спасли из-под завалов, продолжались поиски еще двоих. Позже один извлеченный из-под завалов скончался в машине скорой помощи, пятеро были госпитализированы в тяжелом состоянии. Затем в пресс-службе МЧС сообщили, что из-под завалов извлечены тела еще двух погибших рабочих.
Представитель СК РФ на месте обрушения в цеху на Норильской обогатительной фабрике. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 13:28
Потанин назвал причину ЧП на Норильской обогатительной фабрике
"Принято решение о задержании директора Норильской обогатительной фабрики, который, как считает следствие, достоверно знал об аварийном и ограниченно-работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха, при этом не принял мер по приостановлению работ, производящихся с нарушением требований промышленной безопасности", - говорится в сообщении на сайте СК.
Добавляется, что главный инженер и начальник отдела по техническому надзору Норильской обогатительной фабрики арестованы.
Как ранее сообщали в СК, в июле 2018 года при обследовании стройконструкций здания склада дробления руды Норильской обогатительной фабрики обнаружили дефекты, которые могли привести к обрушению. Было принято решение провести ремонт. Однако его не начали в установленные сроки из-за бездействия подозреваемых сотрудников фабрики. Только в феврале 2021 года сотрудники подрядной организации "Норильскникельремонт" начали укреплять несущие опоры и перекрытия. При этом работы проводились без разрешительных документов и проектно-технической документации.
Опубликовано видео с места обрушения на фабрике в Норильске - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 08:56
Опубликовано видео с места обрушения на фабрике в Норильске
 
Обрушение на фабрике в НорильскеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)НорильскПроисшествия
 
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