https://ria.ru/20210224/zaderzhanie-1598717642.html

Директора Норильской фабрики задержали после обрушения в цеху

Директора Норильской фабрики задержали после обрушения в цеху

Директор Норильской обогатительной фабрики задержан после гибели трех рабочих, главный инженер и начальник отдела надзора арестованы, сообщает СК РФ. РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-24T09:42

2021-02-24T09:42

2021-02-24T09:51

обрушение на фабрике в норильске

россия

следственный комитет россии (ск рф)

норильск

происшествия

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Директор Норильской обогатительной фабрики задержан после гибели трех рабочих, главный инженер и начальник отдела надзора арестованы, сообщает СК РФ.Информация об обрушении в цеху Норильской обогатительной фабрики, по данным МЧС, поступила в 0.44 мск субботы. Площадь обрушения составила порядка 1 тысячи квадратных метров. Самостоятельно спаслись два человека, четырех людей спасли из-под завалов, продолжались поиски еще двоих. Позже один извлеченный из-под завалов скончался в машине скорой помощи, пятеро были госпитализированы в тяжелом состоянии. Затем в пресс-службе МЧС сообщили, что из-под завалов извлечены тела еще двух погибших рабочих."Принято решение о задержании директора Норильской обогатительной фабрики, который, как считает следствие, достоверно знал об аварийном и ограниченно-работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха, при этом не принял мер по приостановлению работ, производящихся с нарушением требований промышленной безопасности", - говорится в сообщении на сайте СК.Добавляется, что главный инженер и начальник отдела по техническому надзору Норильской обогатительной фабрики арестованы.Как ранее сообщали в СК, в июле 2018 года при обследовании стройконструкций здания склада дробления руды Норильской обогатительной фабрики обнаружили дефекты, которые могли привести к обрушению. Было принято решение провести ремонт. Однако его не начали в установленные сроки из-за бездействия подозреваемых сотрудников фабрики. Только в феврале 2021 года сотрудники подрядной организации "Норильскникельремонт" начали укреплять несущие опоры и перекрытия. При этом работы проводились без разрешительных документов и проектно-технической документации.

https://ria.ru/20210220/norilsk-1598328168.html

https://ria.ru/20210220/norilsk-1598269406.html

россия

норильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение на фабрике в норильске, россия, следственный комитет россии (ск рф), норильск, происшествия