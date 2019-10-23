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РИА Новости

Семьям погибших на руднике "Таймырский" выплатят по два миллиона рублей

12:53 23.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкНа шахте
На шахте
© РИА Новости / Павел Лисицын
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На шахте. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 23 окт - РИА Новости. Семьям погибших в Норильске горняков будет выплачено по два миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Заполярного филиала "Норникеля" со ссылкой на директора филиала Николая Уткина.
Во вторник компания "Норильский никель" сообщила, что на руднике "Таймырский" на горизонте минус 1345 метров без признаков жизни были обнаружены три работника. Предварительная причина гибели горняков, озвученная компанией, недостаток кислорода в выработке.
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"Все расходы по захоронению погибших, в том числе расходы по вывозу тел погибших, проезду членов семьи к месту захоронения и обратно, будут оплачены за счет средств компании. По результатам расследования будут произведены выплаты в размере до двух миллионов рублей. Также, компания "Норникель" выплатит всю полагающуюся как по законодательству, так и по коллективному договору материальную помощь. Кроме того, семьям погибших будет оказана дополнительная материальная поддержка от Заполярного филиала "Норникеля", - цитирует пресс-служба Уткина.
Рудник уже работает в штатном режиме. По данным мэрии погибли: заместитель главного механика Сергей Куликов, старший специалист проектного офиса Кирилл Кириллов и горный мастер Евгений Квасов. По факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц).
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