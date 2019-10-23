Семьям погибших на руднике "Таймырский" выплатят по два миллиона рублей

Во вторник компания "Норильский никель" сообщила, что на руднике "Таймырский" на горизонте минус 1345 метров без признаков жизни были обнаружены три работника. Предварительная причина гибели горняков, озвученная компанией, недостаток кислорода в выработке.

"Все расходы по захоронению погибших, в том числе расходы по вывозу тел погибших, проезду членов семьи к месту захоронения и обратно, будут оплачены за счет средств компании. По результатам расследования будут произведены выплаты в размере до двух миллионов рублей. Также, компания "Норникель" выплатит всю полагающуюся как по законодательству, так и по коллективному договору материальную помощь. Кроме того, семьям погибших будет оказана дополнительная материальная поддержка от Заполярного филиала "Норникеля", - цитирует пресс-служба Уткина.