"Норникель" назвал инцидент на обогатительной фабрике грубым нарушением

КРАСНОЯРСК, 28 июн — РИА Новости. Руководство Талнахской обогатительной фабрики, где произошла утечка технической воды, допустила грубое нарушение, сообщает пресс-служба " Руководство Талнахской обогатительной фабрики, где произошла утечка технической воды, допустила грубое нарушение, сообщает пресс-служба " Норникеля ".

В компании объяснили, что в отстойном пруду хвостохранилища повысился уровень воды. Для предотвращения возможных нештатных ситуаций руководство фабрики решило откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию.

"Таким образом было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики. Ответственные лица Талнахской обогатительной фабрики отстранены от исполнения своих обязанностей", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, "Норникель" начал служебное расследование случившегося. Компания взаимодействует с Росприроднадзором и МЧС по мониторингу ситуации и оценке последствий.