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"Норникель" назвал инцидент на обогатительной фабрике грубым нарушением
Руководство Талнахской обогатительной фабрики, где произошла утечка технической воды, допустила грубое нарушение, сообщает пресс-служба "Норникеля". РИА Новости, 28.06.2020
2020-06-28T22:07
норильский никель
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
норильск
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РИА Новости
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353
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норильский никель, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), норильск

"Норникель" назвал инцидент на обогатительной фабрике грубым нарушением

19:32 28.06.2020 (обновлено: 22:07 28.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГодовое общее собрание акционеров ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" проходит в Москве
Годовое общее собрание акционеров ПАО Горно-металлургическая компания Норильский никель проходит в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 28 июн — РИА Новости. Руководство Талнахской обогатительной фабрики, где произошла утечка технической воды, допустила грубое нарушение, сообщает пресс-служба "Норникеля".
В компании объяснили, что в отстойном пруду хвостохранилища повысился уровень воды. Для предотвращения возможных нештатных ситуаций руководство фабрики решило откачать осветленную техническую воду на прилегающую территорию.
"Таким образом было допущено грубое нарушение правил эксплуатации хвостохранилища фабрики. Ответственные лица Талнахской обогатительной фабрики отстранены от исполнения своих обязанностей", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, "Норникель" начал служебное расследование случившегося. Компания взаимодействует с Росприроднадзором и МЧС по мониторингу ситуации и оценке последствий.
Ранее в МЧС сообщили, что в воскресенье утром поступила информация об утечке неустановленной жидкости при несанкционированной перекачке из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики в Норильске. По данным ведомства, есть угроза попадания стоков в реку Хараелах. Следственный комитет и Росприроднадзор проверяют информацию о сбросе технологических отходов в тундровую зону. Прокуратура и СК начали проверки.
Кадры с места перекачки отходов с завода Норникеля в тундровую зону в Норильске
Вчера, 13:11
Опубликовано видео с места аварии на фабрике в Норильске
13013715
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Норильский никельСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Норильск
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