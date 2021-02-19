https://ria.ru/20210219/nornikel-1598210335.html

"Норникель" решил не обжаловать решение суда по аварии на ТЭЦ

"Норникель" решил не обжаловать решение суда по аварии на ТЭЦ

ГМК "Норильский никель" решил не обжаловать решение суда о компенсации ущерба в 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-19T17:35

2021-02-19T17:35

2021-02-19T17:35

разлив дизельного топлива в норильске

гмк "норильский никель"

максим полетаев

русал

норильск

экономика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ГМК "Норильский никель" решил не обжаловать решение суда о компенсации ущерба в 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщается на сайте компании."После тщательного рассмотрения судебного решения и на основании рекомендаций внутренних и внешних экспертов компания приняла решение не подавать апелляционную жалобу", - прокомментировал председатель совета директоров компании Гарет Пенни.ГМК "Норильский никель" ранее в пятницу заявил, что выплатит эту компенсацию. А замглавы "Русала" (одного из основных акционеров ГМК) Максим Полетаев уточнил, что выплата будет произведена за счет созданного в прошлом году резерва, сократившего расчетный для дивидендов показатель EBITDA, и других изменений в выплатах акционерам не ожидается.

https://ria.ru/20210211/zhivotnye-1597102341.html

норильск

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разлив дизельного топлива в норильске, гмк "норильский никель", максим полетаев, русал, норильск, экономика