Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210219/nornikel-1598210335.html
"Норникель" решил не обжаловать решение суда по аварии на ТЭЦ
"Норникель" решил не обжаловать решение суда по аварии на ТЭЦ
ГМК "Норильский никель" решил не обжаловать решение суда о компенсации ущерба в 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.02.2021
2021-02-19T17:35
2021-02-19T17:35
разлив дизельного топлива в норильске
гмк "норильский никель"
максим полетаев
русал
норильск
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997019_0:1:1746:983_1920x0_80_0_0_5b04372cb5f7ea5c9f995224bc7b62ea.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ГМК "Норильский никель" решил не обжаловать решение суда о компенсации ущерба в 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщается на сайте компании."После тщательного рассмотрения судебного решения и на основании рекомендаций внутренних и внешних экспертов компания приняла решение не подавать апелляционную жалобу", - прокомментировал председатель совета директоров компании Гарет Пенни.ГМК "Норильский никель" ранее в пятницу заявил, что выплатит эту компенсацию. А замглавы "Русала" (одного из основных акционеров ГМК) Максим Полетаев уточнил, что выплата будет произведена за счет созданного в прошлом году резерва, сократившего расчетный для дивидендов показатель EBITDA, и других изменений в выплатах акционерам не ожидается.
https://ria.ru/20210211/zhivotnye-1597102341.html
норильск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1572997019_218:0:1529:983_1920x0_80_0_0_65a1eb53c255dd19c45ae8a3619c52a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив дизельного топлива в норильске, гмк "норильский никель", максим полетаев, русал, норильск, экономика

"Норникель" решил не обжаловать решение суда по аварии на ТЭЦ

17:35 19.02.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео
Сотрудники МЧС РФ во время ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. ГМК "Норильский никель" решил не обжаловать решение суда о компенсации ущерба в 146,2 миллиарда рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, сообщается на сайте компании.
"После тщательного рассмотрения судебного решения и на основании рекомендаций внутренних и внешних экспертов компания приняла решение не подавать апелляционную жалобу", - прокомментировал председатель совета директоров компании Гарет Пенни.

"Мы приветствуем такое решение, поскольку оно позволит компании двигаться дальше и сконцентрировать усилия на реализации амбициозной стратегии устойчивого развития, которая была представлена инвестиционному сообществу в декабре прошлого года. От имени совета директоров я могу подтвердить, что мы полностью поддерживаем усилия менеджмента и высоко ценим приверженность всех этим целям", - добавил он.

ГМК "Норильский никель" ранее в пятницу заявил, что выплатит эту компенсацию. А замглавы "Русала" (одного из основных акционеров ГМК) Максим Полетаев уточнил, что выплата будет произведена за счет созданного в прошлом году резерва, сократившего расчетный для дивидендов показатель EBITDA, и других изменений в выплатах акционерам не ожидается.
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 18:55
От "Норникеля" потребовали возместить вред животным после ЧП в Норильске
 
Разлив дизельного топлива в НорильскеГМК "Норильский никель"Максим ПолетаевРусалНорильскЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05При крушении американского военного самолета погибли два человека
06:04Пять пострадавших при обрушении в Норильске находятся в тяжелом состоянии
05:35В МЧС уточнили масштабы обрушения на фабрике в Норильске
05:25Блумберг: Госдеп не предложил новых санкций по "Северному потоку — 2"
05:10Глава Красноярского края взял под личный контроль инцидент на фабрике
04:31На месте обрушения на Норильской обогатительной фабрике нашли погибшего
04:11Врач призвала россиян "запивать" стресс
04:05Генерал Опарин рассказал о применении особой краски для авиации
04:03Любителей витамина D предупредили об опасности для здоровья
03:52Навального могут этапировать в колонию уже на следующей неделе
03:43"Ростех" раскрыл секрет белой окраски стратегических ракетоносцев Ту-160
03:34ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"
03:25На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение
03:10Советник президента заявил о росте в России интереса к проблемам климата
02:59У жителя Чукотки обнаружили шесть килограммов золота
02:51Названы самые надежные автомобили в мире
02:27NetBlocks сообщила о блокировке "Википедии" в Мьянме на всех языках
02:12Эксперт перечислил товары, которые нельзя брать в долг
02:12При беспорядках в Испании задержали четырех человек
02:11В ЦБ предсказали топовое мошенничество 2021 года
Лента новостейМолния