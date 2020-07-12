https://ria.ru/20200712/1574236399.html
Из-за разгерметизации трубы на Таймыре разлилось более 44 тонн топлива
Более 44 тонн авиатоплива разлилось из-за разгерметизации трубопровода на Таймыре в Красноярском крае, сообщает сайт компании "Норильсктрансгаз". РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T14:29
2020-07-12T15:15
дудинка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
таймыр
красноярский край
происшествия
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https://ria.ru/20200706/1573973087.html
Василий Тёркин
Прекрасно! Что же теперь заявит Вова?
20
Juras Слободчиков
Норильсктранс что? Недавно же был Норильскникель. Кто-то их давит? :)
12
13
дудинка
таймыр
красноярский край
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/17192/82/171928204_0:131:2363:1460_1400x0_80_0_0_08d5e0da1c97f6d0e8aa1ede907aa01d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дудинка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), таймыр, красноярский край, происшествия