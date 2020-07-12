Из-за разгерметизации трубы на Таймыре разлилось более 44 тонн топлива

"Около 11:15 при перекачке авиационного топлива в районе п. Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего "Норильсктрансгазу". По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив около 44,5 тонны топлива", — говорится в сообщении.