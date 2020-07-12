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Из-за разгерметизации трубы на Таймыре разлилось более 44 тонн топлива
Более 44 тонн авиатоплива разлилось из-за разгерметизации трубопровода на Таймыре в Красноярском крае, сообщает сайт компании "Норильсктрансгаз". РИА Новости, 12.07.2020
2020-07-12T15:15
дудинка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
таймыр
красноярский край
происшествия
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дудинка
таймыр
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дудинка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), таймыр, красноярский край, происшествия

Из-за разгерметизации трубы на Таймыре разлилось более 44 тонн топлива

14:29 12.07.2020 (обновлено: 15:15 12.07.2020)
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© РИА Новости / Александр ПоляковПолуостров Таймыр
Полуостров Таймыр
© РИА Новости / Александр Поляков
Полуостров Таймыр. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 12 июл — РИА Новости. Более 44 тонн авиатоплива разлилось из-за разгерметизации трубопровода на Таймыре в Красноярском крае, сообщает сайт компании "Норильсктрансгаз".

"Около 11:15 при перекачке авиационного топлива в районе п. Тухард произошла разгерметизация трубопровода, принадлежащего "Норильсктрансгазу". По предварительным данным, в результате разгерметизации, продолжавшейся около 15 минут, произошел разлив около 44,5 тонны топлива", — говорится в сообщении.

Компания начала внутреннее расследование и направила информацию в МЧС.
Работы по перекачке приостановили и начали сбор разлитого топлива.
В свою очередь, краевой главк МЧС сообщил, что при перекачке керосина из баржи на реке Большая Хета в поселке Тухард (78 километров от Дудинки) в результате разгерметизации трубы на нефтепереливной станции произошел разлив топлива на грунт.
Прокуратура Красноярского края начала проверку.
"В ходе проверочных мероприятий будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности и охране окружающей среды", — отметили в надзорном ведомстве.
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ДудинкаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТаймырКрасноярский крайПроисшествия
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ВТВасилий Тёркин
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Juras Слободчиков
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