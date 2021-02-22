https://ria.ru/20210222/diplomatiya-1598315827.html

Межгосударственные отношения России и Белоруссии

Межгосударственные отношения России и Белоруссии

Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T00:15

2021-02-22T00:15

2021-02-22T00:15

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белоруссия

справки

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Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России. Его подписанию предшествовало образование в апреле 1996 года Сообщества России и Белоруссии, а в апреле 1997 года – Союза Белоруссии и России. Правовую базу российско-белорусских отношений составляют более 220 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают страны также в рамках СНГ и ОДКБ. Белоруссия – стратегический союзник России. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза. Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.В 2019 году состоялось 11 встреч и контактов президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. 7 февраля 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Россию (город Сочи) с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Владимир Путин и Александр Лукашенко также вышли на лед в товарищеском хоккейном матче в развлекательном центре "Галактика" в Красной Поляне. 24 июня 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко присутствовал на военном параде в Москве в ознаменование 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 30 июня Путин и Лукашенко приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. Лидеры России и Белоруссии также обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений, интеграции и международным делам. 14 сентября в Сочи состоялась рабочая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Поддерживаются контакты в рамках заседаний Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета. В связи с пандемией коронавируса встречи проходят в режиме видеоконференций.Главы правительств двух стран встречались в 2019 году 12 раз.31 января 2020 года в Алма-Ате (Казахстан) по завершении заседания Евразийского межправсовета состоялась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии (2018-2020) Сергеем Румасом. Встреча Румаса с Мишустиным стала первой после вступления российского премьера в должность главы правительства. 11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас посетил Москву с рабочим визитом. Новый премьер-министр Белоруссии Роман Головченко посетил с рабочим визитом Россию 14 июля. Следующий контакт Мишустина и Головченко состоялся 17 июля "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета в Минске.3 сентября Мишустин посетил Минск, где провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьером республики Романом Головченко. 9 октября Михаил Мишустин и Роман Головченко провели встречу в Ереване (Армения) по завершении заседания Евразийского межправсовета. 26 января 2021 года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко посетил Москву с рабочим визитом. Главы правительств двух стран обсудили вопросы противодействия коронавирусной инфекции, а также обменялись мнениями по актуальным направлениям российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества. Между странами поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами, постоянный диалог ведется по линии профильных министерств и ведомств.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посещал Белоруссию с рабочими визита в июне и ноябре 2020 года. В ходе визитов он был принят президентом Белоруссии Александром Лукашенко и провел переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Глава внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимир Макей в сентябре 2020 года посетил Москву с рабочим визитом. Активные контакты поддерживаются по линии парламентов и профильных ведомств.Состояние и перспективы двусторонних отношений и союзного строительства обсуждаются на заседаниях Высшего Государственного Совета Союзного государства (последнее прошло 19 июня 2018 года в Минске), Совета Министров Союзного государства (19 ноября 2019 года в Москве), Группы высокого уровня Совмина (21 января 2021 года, по видеосвязи). Ход реализации договоренностей контролируют вице-премьеры. Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.Россия – ведущий торговый партнер Белоруссии. Ее доля в белорусском товарообороте со всеми странами мира стабильно составляет порядка 50%. Доля Белоруссии во внешнеторговом обороте России – около 5%, она занимает 4-е место среди торговых партнеров России.По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2019 году оборот внешней торговли РФ и Белоруссии составил 33,87 миллиарда долларов (российский экспорт – 20,78 миллиарда долларов, импорт – 13,08 миллиарда долларов).На фоне неблагоприятной мировой экономической конъюнктуры, вызванной пандемией коронавируса, товарооборот двух стран сократился до 28,54 миллиарда долларов. Объем российского экспорта составил 15,95 миллиарда долларов, импорта – 12,58 миллиарда долларов. Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства, продукция химической промышленности, металлы и изделия из них и др. Российский импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности, металлами и изделиями из них, текстилем и обувь и др. Россия занимает первое место по накопленным инвестициям в Белоруссии, в 2020 году они превысили четыре миллиарда долларов. В республике работает около 2,4 тысячи компаний с российским участием. Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство Белорусской АЭС. Генеральный контракт на строительство АЭС подписан 18 июля 2012 года. Она будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. В качестве генподрядчика выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". В начале января 2021 года первый энергоблок Белорусской атомной электростанции заработал на 100-процентную мощность. Россия является главным партнером Белоруссии в топливно-энергетической сфере. Через территорию Белоруссии идут стабильные поставки и транзит нефти, газа, а также угля, поступательно развивается сотрудничество двух стран и в сфере электроэнергетики.В то же время, между странами продолжается интенсивная работа по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов, электрической энергии Союзного государства и общих энергетических рынков ЕАЭС к 2025 году. В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате чего прокачка была временно приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля того же года. По данным "Белнефтехима", в результате инцидента на территорию Белоруссии попало больше 1,2 миллиона тонн такой нефти, в том числе было повреждено отдельное оборудование на Мозырском НПЗ. Позже Белоруссия подписала с РФ протокол о компенсации за поставки "грязной" нефти по магистральному трубопроводу "Дружба" из расчета 15 долларов за баррель. 10 февраля 2021 года посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что российская сторона выполнила обязательства по выплате компенсации. В начале 2020 года между Россией и Белоруссией возникли разногласия по определению стоимости поставляемого газа. Белоруссия настаивала на необходимости пересмотра цены на российский газ на 2020 год с определением ее "корректного и справедливого уровня", переговоры минэнерго республики проводит с "Газпромом" и российским минэнерго. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в нынешних условиях цена на российский газ для Минска должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов, как сейчас. В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители обязательства по контрактам сохраняются.По словам дипломата, когда эти соглашения заключались, прописанная цена на энергоресурсы была ниже рыночной. В конце мая в "Газпроме" сообщали, что компания будет готова начать переговоры о поставках газа в Белоруссию с 2021 года после урегулирования вопроса с долгом страны за газ, который оценивался в 165,6 миллиона долларов.В минэнерго республики же заявили, что у Белоруссии нет задолженности за газ, но между субъектами хозяйствования есть разногласия в определении его цены с учетом калорийности, и сообщили, что направили письмо "Газпрому" со своими предложениями об условиях поставок в 2020-2021 годах, а также попросили представить методику определения калорийности. "Газпром" ответил, что готов начать переговоры о поставках в 2021 году при соблюдении страной контракта на 2020 год. В сентябре 2020 года во время визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Белоруссию российская и белорусская стороны достигли договоренностей по взаимным вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям. Ожидалось, что Белоруссия направит около 330 миллионов долларов из кредита по линии ЕФСР на погашение долга перед "Газпромом". 15 декабря Белоруссия погасила перед Россией 200 миллионов долларов долга за природный газ из средств кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). В декабре 2020 года все соглашения между российскими поставщиками и белорусскими партнерами были подписаны в плановом режиме. Белоруссия и Россия договорились о цене на российский природный газ на 2021 год, она составит 128,5 доллара за тысячу кубометров. В 2020 году цена на газ для Минска составляла 127 долларов за тысячу кубометров. Кроме того, Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с Россией как с основным и традиционным поставщиком. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Минск работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ – по морю, с перевалкой в портах Одессы и Клайпеды.21 декабря 2020 года было подписано межправительственное соглашение о предоставлении Москвой Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов. Минфин Белоруссии сообщал, что по условиям документа первый транш будет предоставлен до конца текущего года, второй транш – в 2021 году. До этого, в октябре, Белоруссия также получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Развивается военно-техническое сотрудничество, которое носит очень тесный характер. Вооружение и техника в национальных вооруженных силах России и Белоруссии во многом совпадает, кроме того, часть военной техники, производство которой осуществляется на территории России, комплектуется составляющими белорусского производства.Подписано Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны. Активно развивается сотрудничество России и Белоруссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. На регулярной основе проводятся совместные военные и антитеррористические учения. Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются межрегиональные связи. Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, в фармацевтике, в транспортной сфере.16-18 июля 2019 года в Санкт-Петербурге прошел VI Форум регионов России и Белоруссии на тему "Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России". В 2020 году VII Форум регионов Беларуси и России прошел в режиме видеомоста между Москвой и Минском и был посвящен историческому наследию Великой Победы как основы развития социально-экономических и духовных связей народов двух стран. Высокой интенсивностью отличаются контакты между странами в области здравоохранения, образования, науки и культуры. На регулярной основе проводятся дни культуры, гастроли известных коллективов и исполнителей, театральные и музыкальные фестивали. Часть запланированных на 2020 год мероприятий была перенесена на более поздний срок из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.Россия и Белоруссия осуществляют совместные меры по борьбе с коронавирусом. Россия передала Белоруссии несколько партий тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции. 21 декабря 2020 года белорусский Минздрав сообщил о выдаче регистрационного удостоверения на вакцину, что означает допуск к реализации и медицинскому применению на территории республики. В конце декабря в Белоруссии началась массовая вакцинация российской вакциной. Президенты России и Белоруссии договорились о совместном производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в Минске. Планируется, что оно начнется в марте 2021 года. В отношениях между Россией и Белоруссией создано фактически единое миграционное пространство, обеспечиваются условия взаимных поездок по внутренним национальным документам без прохождения таможенного и пограничного контроля. Граждане двух стран имеют возможность находиться на территории другого государства без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 90 дней.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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