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Белоруссия погасила 200 миллионов долларов долга перед Россией
Белоруссия погасила 200 миллионов долларов долга перед Россией
Белоруссия погасила перед Россией 200 миллионов долларов долга за природный газ из средств кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР),... РИА Новости, 15.12.2020
2020-12-15T22:16
2020-12-15T22:16
газпром трансгаз беларусь
александр лукашенко
газпром
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Белоруссия погасила перед Россией 200 миллионов долларов долга за природный газ из средств кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.В октябре Евразийский банк развития (ЕАБР) сообщил, что перечислил Белоруссии кредит в 500 миллионов долларов из средств ЕФСР. Тогда же минэнерго республики сообщило, что Минск полностью рассчитался с "Газпромом" за поставки природного газа в январе-сентябре текущего года, однако сумма расчетов не называлась.В начале сентября Александр Новак, который тогда занимал должность главы Минэнерго РФ, говорил, что премьер-министры России и Белоруссии дали поручения ответственным сторонам проработать погашение задолженности за поставки газа в Белоруссию за этот год. Ожидалось, что Белоруссия направит около 330 миллионов долларов из кредита по линии ЕФСР на погашение долга перед "Газпромом".Между "Газпромом" и "Газпром трансгаз Беларусь" до конца 2020 года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Цена на поставку российского газа в текущем году для Белоруссии составляет 127 долларов за 1 тысячу кубометров.
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газпром трансгаз беларусь, александр лукашенко, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, минск, белоруссия, в мире

Белоруссия погасила 200 миллионов долларов долга перед Россией

22:16 15.12.2020
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 15 дек – РИА Новости. Белоруссия погасила перед Россией 200 миллионов долларов долга за природный газ из средств кредита по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко.
В октябре Евразийский банк развития (ЕАБР) сообщил, что перечислил Белоруссии кредит в 500 миллионов долларов из средств ЕФСР. Тогда же минэнерго республики сообщило, что Минск полностью рассчитался с "Газпромом" за поставки природного газа в январе-сентябре текущего года, однако сумма расчетов не называлась.
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"Вы помните, как я в начале года воевал с Россией за эти цены на энергоносители, потому что COVID начался, и где эти деньги взять? Пятьсот миллионов долларов – кредит… дали. Думаю, надо экономику "подтянуть", будет экономика – будет и здравоохранение. И я думал, эти 500 миллионов в экономику вложу, и мы выше 100% сможем ВВП выдать в этом году. Ни одна страна этого не достигла. А тут вторая волна началась, и я 200 миллионов оплатил за газ, чтобы вы в тепле были зиму, а 300 миллионов отдал врачам на COVID", - заявил Лукашенко в Могилеве на встрече с сотрудниками областной клинической больницы, соответствующий видеофрагмент показал телеканал ОНТ.

В начале сентября Александр Новак, который тогда занимал должность главы Минэнерго РФ, говорил, что премьер-министры России и Белоруссии дали поручения ответственным сторонам проработать погашение задолженности за поставки газа в Белоруссию за этот год. Ожидалось, что Белоруссия направит около 330 миллионов долларов из кредита по линии ЕФСР на погашение долга перед "Газпромом".
Между "Газпромом" и "Газпром трансгаз Беларусь" до конца 2020 года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Цена на поставку российского газа в текущем году для Белоруссии составляет 127 долларов за 1 тысячу кубометров.
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