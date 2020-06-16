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Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно природного газа, и республика может найти альтернативу его поставкам из России. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T14:04
александр лукашенко
газпром
белоруссия
в мире
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Беларусь скорее найдет альтернативу Лукашенко, нежели российскому газу!
222
Флаг ему в руки.
176
30
белоруссия
РИА Новости
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/150665/13/1506651304_0:9:2561:1449_1400x0_80_0_0_da419e0ab218902645db214de5e35da3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, газпром, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

12:12 16.06.2020 (обновлено: 14:04 16.06.2020)
46871
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 16 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно природного газа, и республика может найти альтернативу его поставкам из России.
Такое заявление прозвучало в ходе рабочей поездки главы государства в Гродненскую область.
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в Белоруссии
29 мая, 18:48
Белоруссия открестилась от задолженности перед Россией за газ
"… Слава богу, и нефти хватает в мире - бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти", - сказал Лукашенко, обращаясь к председателю госконцерна "Белнефтехим" Андрею Рыбакову.
Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цены на российский газ на 2020 год с определением ее "корректного и справедливого уровня", переговоры минэнерго республики проводит с "Газпромом" и российским минэнерго. Ранее Лукашенко заявлял, что в нынешних условиях цена на российский газ для Минска должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов, как сейчас.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге
21 февраля, 14:29
Лукашенко назвал справедливую цену на газ из России для Белоруссии
Кроме того, Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с Россией как с основным и традиционным поставщиком. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Минск работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ – по морю, с перевалкой в портах Одессы и Клайпеды.
74249931459
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Александр ЛукашенкоГазпромБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Беларусь скорее найдет альтернативу Лукашенко, нежели российскому газу!
16 июня, 12:14
vv.p.neznamov
1771511226
Флаг ему в руки.
16 июня, 12:30
ЕЛЕлена Лашманова
157201115
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