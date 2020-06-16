Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу

"… Слава богу, и нефти хватает в мире - бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти", - сказал Лукашенко, обращаясь к председателю госконцерна "Белнефтехим" Андрею Рыбакову.

Кроме того, Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с Россией как с основным и традиционным поставщиком. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Минск работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ – по морю, с перевалкой в портах Одессы и Клайпеды.