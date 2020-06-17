Россия не собирается перекрывать Белоруссии поставки газа, заявил посол

МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Россия не собирается перекрывать Россия не собирается перекрывать Белоруссии поставки природного газа, заявил в среду посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев

Ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на источники сообщили, что " Газпром " якобы может прекратить поставки газа Белоруссии с 1 июля из-за имеющейся у Минска задолженности перед компанией.

"По сведениям министерства энергетики России от сегодняшнего дня, никаких оснований думать о том, что с какого-то дня в июне, или июле, или вообще когда бы то ни было могут быть ограничены или перекрыты поставки российского газа в Беларусь, нет", - заявил Мезенцев журналистам.

Он также сообщил, что на 2020 год для Белоруссии стоимость газа останется прежней, она закреплена в подписанных ранее документах "с учетом интересов каждого из партнеров". "Как было сказано, в том числе, и в рамках ряда видеоконференций, и в ходе заседания группы Высокого уровня Союзного государства, Российская Федерация готова к переговорам о цене на газ в 2021 году", - сказал посол.

Мезенцев также подчеркнул, что "лучше доверять официальной информации, а не раздумьям аналитиков, которые не всегда имеют достоверную информацию".

Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цены на российский газ на 2020 год с определением ее "корректного и справедливого уровня", переговоры Минэнерго республики проводит с "Газпромом" и российским Минэнерго. Ранее Лукашенко заявлял, что в нынешних условиях цена на российский газ для Минска должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов, как сейчас.

В конце мая в "Газпроме" сообщали, что компания будет готова начать переговоры о поставках газа в Белоруссию с 2021 года после урегулирования вопроса с долгом страны за газ, который оценивался в 165,6 миллиона долларов.