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Россия не собирается перекрывать Белоруссии поставки газа, заявил посол
Россия не собирается перекрывать Белоруссии поставки природного газа, заявил в среду посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:27
союзное государство
россия
дмитрий мезенцев
александр лукашенко
газпром
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минск
белоруссия
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россия, дмитрий мезенцев, александр лукашенко, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), минск, белоруссия, экономика

Россия не собирается перекрывать Белоруссии поставки газа, заявил посол

14:27 17.06.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДмитрий Мезенцев
Дмитрий Мезенцев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Дмитрий Мезенцев. Архивное фото
МИНСК, 17 июн - РИА Новости. Россия не собирается перекрывать Белоруссии поставки природного газа, заявил в среду посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Ранее ряд Telegram-каналов со ссылкой на источники сообщили, что "Газпром" якобы может прекратить поставки газа Белоруссии с 1 июля из-за имеющейся у Минска задолженности перед компанией.
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"По сведениям министерства энергетики России от сегодняшнего дня, никаких оснований думать о том, что с какого-то дня в июне, или июле, или вообще когда бы то ни было могут быть ограничены или перекрыты поставки российского газа в Беларусь, нет", - заявил Мезенцев журналистам.
Он также сообщил, что на 2020 год для Белоруссии стоимость газа останется прежней, она закреплена в подписанных ранее документах "с учетом интересов каждого из партнеров". "Как было сказано, в том числе, и в рамках ряда видеоконференций, и в ходе заседания группы Высокого уровня Союзного государства, Российская Федерация готова к переговорам о цене на газ в 2021 году", - сказал посол.
Мезенцев также подчеркнул, что "лучше доверять официальной информации, а не раздумьям аналитиков, которые не всегда имеют достоверную информацию".
Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цены на российский газ на 2020 год с определением ее "корректного и справедливого уровня", переговоры Минэнерго республики проводит с "Газпромом" и российским Минэнерго. Ранее Лукашенко заявлял, что в нынешних условиях цена на российский газ для Минска должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов, как сейчас.
В конце мая в "Газпроме" сообщали, что компания будет готова начать переговоры о поставках газа в Белоруссию с 2021 года после урегулирования вопроса с долгом страны за газ, который оценивался в 165,6 миллиона долларов.
В минэнерго республики же заявили, что у Белоруссии нет задолженности за газ, но между субъектами хозяйствования есть разногласия в определении его цены с учётом калорийности, и сообщили, что направили письмо "Газпрому" со своими предложениями об условиях поставок в 2020-2021 годах, а также попросили представить методику определения калорийности. "Газпром" ответил, что готов начать переговоры о поставках в 2021 году при соблюдении страной контракта на 2020 год, ценовые условия которого были окончательно согласованы 14 февраля.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
15 мая, 00:45Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Лукашенко возмутился ценой российского газа
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Союзное государствоРоссияДмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)МинскБелоруссияЭкономика
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