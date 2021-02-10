https://ria.ru/20210210/neft-1596856119.html

Мезенцев рассказал об обязательствах России по нефти перед Белоруссией

Мезенцев рассказал об обязательствах России по нефти перед Белоруссией

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что российская сторона выполнила обязательства по выплате компенсации за попадание в трубопровод республики... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:33

2021-02-10T16:33

2021-02-10T19:34

парламентское собрание союза беларуси и россии

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белоруссия

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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что российская сторона выполнила обязательства по выплате компенсации за попадание в трубопровод республики 1,2 миллиона тонн "грязной нефти" в апреле 2019 года.Он также обратил внимание, что в декабре 2020 года все соглашения между российскими поставщиками нефти и белорусскими партнерами были подписаны в плановом режиме. "Это касается и соглашения по поставкам газа. Как ранее отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, поставки энергоресурсов в страну в 2021 году обеспечены на взаимоприемлемых условиях", - напомнил посол.В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате чего прокачка была временно приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля того же года. По данным "Белнефтехима", в результате инцидента на территорию Белоруссии попало больше 1,2 миллиона тонн такой нефти, в том числе было повреждено отдельное оборудование на Мозырском НПЗ.Позже Белоруссия подписала с РФ протокол о компенсации за поставки "грязной" нефти по магистральному трубопроводу "Дружба" из расчета 15 долларов за баррель. Госконцерн "Белнефтехим" в 2020 году сообщал, что Белоруссия за 563 тысячи тонн "грязной" нефти, которая пошла на переработку на НПЗ в Мозыре, может получить от РФ компенсацию в размере более 61 миллиона долларов. В конце января этого года Мозырский НПЗ сообщил, что российские нефтекомпании начали выплату компенсации за поставленную весной 2019 года загрязненную нефть, общий объем выплат составит около 60 миллионов долларов.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

https://ria.ru/20201105/mestorozhdenie-1583143559.html

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роман головченко, россия, белнефтехим, дмитрий мезенцев, мозырский нпз, белоруссия, в мире