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2020-06-05T10:37
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Белоруссия направила письмо "Газпрому" с предложениями по поставкам газа
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РИА Новости

Белоруссия направила письмо "Газпрому" с предложениями по поставкам газа

09:25 05.06.2020 (обновлено: 10:37 05.06.2020)
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© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция ОАО "Газпром"
Газораспределительная станция ОАО Газпром
© РИА Новости / Егор Еремов
МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Белорусское Минэнерго сообщило, что направило письмо "Газпрому" с предложениями по условиям поставок газа в 2020 году.
В нем также идет речь о методике ценообразования с 2021 года, добавили в ведомстве.
В послании подчеркивается, что разногласия по определению стоимости поставляемого сырья возникли между тремя компаниями — ГПО "Белтопагаз", ОАО "Нафтан" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".
В этой связи в Минске ждут, что "дочка" газового холдинга предоставит необходимую при расчетах методику "определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа (то есть его калорийности. — Прим. ред.) с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси".
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Газовый спор

В феврале председатель правления российской компании Алексей Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров. Тогда первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой заявил, что это базовый вариант, но Минск будет добиваться "небольшой корректировки".
В начале апреля глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич сообщил, что в "Газпром" отправлен запрос о снижении цены. Тогда же Лукашенко заявил, что, по его мнению, с учетом логистики российский газ должен стоить от 40 до 45 долларов.
В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители обязательства по контрактам сохраняются. Когда эти соглашения заключались, прописанная цена на энергоресурсы была ниже рыночной, напомнил дипломат.
На прошлой неделе в "Газпроме" заявили, что будут готовы начать переговоры по поставкам после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, на что в Минске ответили, что не имеют долгов перед Москвой.
Этот спор тормозит также процесс принятия единой формулы цены на газ в ЕАЭС.
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Лукашенко призвал Россию снизить цену на газ для Минска
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Цены на нефтьЕвразийский экономический союзСергей ЛавровВладимир СемашкоМоскваМинскГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)БелоруссияЭкономика
Популярные комментарии
А зачем вообще заключать договор с Белоруссией, если они не желают выполнять ранее подписанные договор? О финансовой дисциплине белорусов и говорить нечего.
5 июня, 09:41
Фома Фомич
12700128
Суть предложений сводится к "А можно утром стулья вечером деньги"! Все знают, что ответили Остапу...
5 июня, 09:40
Дмитрий
9591026
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