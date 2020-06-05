Белоруссия направила письмо "Газпрому" с предложениями по поставкам газа

МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Белорусское Белорусское Минэнерго сообщило, что направило письмо " Газпрому " с предложениями по условиям поставок газа в 2020 году.

В нем также идет речь о методике ценообразования с 2021 года, добавили в ведомстве.

В послании подчеркивается, что разногласия по определению стоимости поставляемого сырья возникли между тремя компаниями — ГПО "Белтопагаз", ОАО "Нафтан" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".

В этой связи в Минске ждут, что "дочка" газового холдинга предоставит необходимую при расчетах методику "определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа (то есть его калорийности. — Прим. ред.) с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси".

Газовый спор

В феврале председатель правления российской компании Алексей Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего — 127 долларов за тысячу кубометров. Тогда первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой заявил, что это базовый вариант, но Минск будет добиваться "небольшой корректировки".

В начале апреля глава белорусского Минэнерго Виктор Каранкевич сообщил, что в "Газпром" отправлен запрос о снижении цены. Тогда же Лукашенко заявил , что, по его мнению, с учетом логистики российский газ должен стоить от 40 до 45 долларов.

В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители обязательства по контрактам сохраняются. Когда эти соглашения заключались, прописанная цена на энергоресурсы была ниже рыночной, напомнил дипломат.

На прошлой неделе в " Газпроме " заявили, что будут готовы начать переговоры по поставкам после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, на что в Минске ответили, что не имеют долгов перед Москвой.