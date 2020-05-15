Лукашенко возмутился ценой российского газа

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом, что Россия должна снизить цену на газ для Минска.
Белорусский лидер отметил, что страна покупает российское топливо по более высоким тарифам, чем Европа.
"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне. — Прим. ред.), что Германии продают природный газ до 70 долларов, как у меня информация, там по-разному было, но никак не 127 долларов, как для Беларуси".
Переговоры по газу
Белорусский премьер, в свою очередь, сообщил, что Минск намерен провести в мае переговоры с "Газпромом" по вопросу снижения цены на поставляемый природный газ.
Он отметил, что у белорусской стороны "есть все основания показать на цифрах, что цена 127 долларов по доходности для "Газпрома" превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья".
Шансы договориться Румас оценил высоко.
"Белорусы хотят справедливой цены, которая обеспечивает такую же доходность для "Газпрома", как поставки на другие рынки. То есть в цене, переговоры по которой мы ведем, нет никакой интеграционной скидки — то ли в Союзном государстве, то ли в Евразийском экономическом союзе", — сказал он.
"Обязательства сохраняются"
В феврале глава "Газпрома" Алексей Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего— 127 долларов за тысячу кубометров.
Тогда первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что это базовый вариант, но Минск будет добиваться "небольшой корректировки".
В начале апреля глава Минэнерго республики Виктор Каранкевич сообщил, что Минск поставил перед "Газпромом" вопрос о снижении цены. Тогда же Лукашенко заявил, что, по его мнению, с учетом логистики российский газ должен стоить для республики от 40 до 45 долларов за тысячу кубов.
В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители обязательства по контрактам сохраняются. Когда эти соглашения заключались, прописанная цена на энергоресурсы была ниже рыночной, добавил дипломат.
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