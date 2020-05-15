Лукашенко возмутился ценой российского газа

"Белорусы хотят справедливой цены, которая обеспечивает такую же доходность для "Газпрома", как поставки на другие рынки. То есть в цене, переговоры по которой мы ведем, нет никакой интеграционной скидки — то ли в Союзном государстве, то ли в Евразийском экономическом союзе", — сказал он.