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2020-05-15T00:45
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Лукашенко возмутился ценой российского газа
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РИА Новости

Лукашенко возмутился ценой российского газа

00:45 15.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время общения с журналистами в Сочи
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с премьер-министром Сергеем Румасом, что Россия должна снизить цену на газ для Минска.
Белорусский лидер отметил, что страна покупает российское топливо по более высоким тарифам, чем Европа.

"Это ж не дело, я уже не говорю про год 75-летия (Победы в Великой Отечественной войне. — Прим. ред.), что Германии продают природный газ до 70 долларов, как у меня информация, там по-разному было, но никак не 127 долларов, как для Беларуси".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Президент Белоруссии

Переговоры по газу

Белорусский премьер, в свою очередь, сообщил, что Минск намерен провести в мае переговоры с "Газпромом" по вопросу снижения цены на поставляемый природный газ.
Он отметил, что у белорусской стороны "есть все основания показать на цифрах, что цена 127 долларов по доходности для "Газпрома" превышает доходность его поставок в страны дальнего зарубежья".
Шансы договориться Румас оценил высоко.
"Белорусы хотят справедливой цены, которая обеспечивает такую же доходность для "Газпрома", как поставки на другие рынки. То есть в цене, переговоры по которой мы ведем, нет никакой интеграционной скидки — то ли в Союзном государстве, то ли в Евразийском экономическом союзе", — сказал он.
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"Обязательства сохраняются"

В феврале глава "Газпрома" Алексей Миллер и белорусский посол в Москве Владимир Семашко объявили, что в этом году цена газа для Минска останется на уровне предыдущего— 127 долларов за тысячу кубометров.
Тогда первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что это базовый вариант, но Минск будет добиваться "небольшой корректировки".
В начале апреля глава Минэнерго республики Виктор Каранкевич сообщил, что Минск поставил перед "Газпромом" вопрос о снижении цены. Тогда же Лукашенко заявил, что, по его мнению, с учетом логистики российский газ должен стоить для республики от 40 до 45 долларов за тысячу кубов.
В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители обязательства по контрактам сохраняются. Когда эти соглашения заключались, прописанная цена на энергоресурсы была ниже рыночной, добавил дипломат.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
20 декабря 2019, 17:59
Белоруссия в 2020 году купит у России до 22 миллиардов кубов газа
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Алексей МиллерАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровГазпромМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)МоскваМинскБелоруссияЭкономика
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