Формулу газовых тарифов в ЕАЭС не принимают Ереван и Минск, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседани ВЕЭС в режиме видеоконференции

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Армения и Белоруссия не принимают предложенную общую формулу стран ЕАЭС по газовым тарифам, заявил президент РФ Владимир Путин

Соответствующая формула предложена в проекте Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года.

"Проект практически согласован, за исключением одного пункта, касающегося тарифов на транспортировку газа", - сказал Путин, выступая на заседании ВЕЭС

"Имеется формула, которую поддерживают три страны: Россия, Казахстан Киргизия . Ее суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа ЕврАзЭС . Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги. У них своя точка зрения по этому вопросу", - отметил Путин.

Президент РФ добавил, что "если бы они смогли согласиться с ней, то других препятствий на пути одобрения Стратегии не осталось бы вообще".

Предполагается, что общий рынок газа стран ЕАЭС будет создан не позднее 2025 года. В конце марта глава Евразийской экономической комиссии ( ЕЭК Михаил Мясников заявлял, что страны ЕАЭС планируют к 2022 году подготовить проект договора о функционировании общего рынка газа. В феврале он отмечал, что единый рынок подразумевает также и единые тарифы на транспортировку.