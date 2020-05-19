Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-19T13:06
https://ria.ru/20200519/1571667599.html
Формулу газовых тарифов в ЕАЭС не принимают Ереван и Минск, заявил Путин
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571665221_0:0:2897:1630_1036x0_80_0_0_7bfc3557ca07072f285b2022da67ee24.jpg
РИА Новости

Формулу газовых тарифов в ЕАЭС не принимают Ереван и Минск, заявил Путин

12:30 19.05.2020 (обновлено: 13:06 19.05.2020)
2202
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в заседани ВЕЭС в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседани ВЕЭС в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Армения и Белоруссия не принимают предложенную общую формулу стран ЕАЭС по газовым тарифам, заявил президент РФ Владимир Путин.
Соответствующая формула предложена в проекте Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции
Вчера, 12:13
Путин назвал условие для применения единой формулы цены на газ в ЕАЭС
"Проект практически согласован, за исключением одного пункта, касающегося тарифов на транспортировку газа", - сказал Путин, выступая на заседании ВЕЭС.
"Имеется формула, которую поддерживают три страны: Россия, Казахстан и Киргизия. Ее суть в том, что подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа ЕврАзЭС. Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги. У них своя точка зрения по этому вопросу", - отметил Путин.
Президент РФ добавил, что "если бы они смогли согласиться с ней, то других препятствий на пути одобрения Стратегии не осталось бы вообще".
Предполагается, что общий рынок газа стран ЕАЭС будет создан не позднее 2025 года. В конце марта глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясников заявлял, что страны ЕАЭС планируют к 2022 году подготовить проект договора о функционировании общего рынка газа. В феврале он отмечал, что единый рынок подразумевает также и единые тарифы на транспортировку.
В конце апреля вопрос тарифообразования на транспортировку газа поднимался на уровне глав правительств стран ЕАЭС, однако им не удалось прийти к консенсусу. Обсуждение должно было продолжиться на уровне глав государств 19 мая.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:03Распространение нового коронавируса
Путин рассказал о влиянии COVID-19 на взаимодействие в рамках ЕАЭС
15220185
Обсудить 2
ВЕЭСМихаил МясниковичЕвразийская экономическая комиссияЕвразийский экономический союзВладимир ПутинБелоруссияКиргизияАрменияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции
Путин назвал условие для применения единой формулы цены на газ в ЕАЭС
Здание Центрального банка РФ
Центробанк ожидает дальнейшего роста годовой инфляции в России
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил отсутствие договоренности по транзиту газа в ЕАЭС
Водка Столичная
РБК: экс-акционеры ЮКОСа добились ареста 18 российских алкогольных марок
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
ЕАЭС важно найти пути сохранения сельского хозяйства, заявил Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседани ВЕЭС в режиме видеоконференции
Путин: в ЕАЭС надо создать мощности для продовольственной безопасности
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М
В КРЭТ прокомментировали смену главы завода, производящего ИВЛ "Авента-М"
Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко
Глава AmCham прокомментировал сокращение вложений России в госдолг США
Участники экспедиции смотрят на пролив Фриза и остров Итуруп южной группы Большой гряды Курильских островов
МИД Японии вернул в доклад формулировку о принадлежности Южных Курил
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер Армении заявил о необходимости общего рынка газа в ЕАЭС
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Найдены невосприимчивые к коронавирусу люди
Мужчина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Названы опасные добавки с индексом "Е" в продуктах
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
МИД Китая назвал США крупнейшей в мире "империей хакеров"
Экс-президент Украины Петр Порошенко
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Байдена
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Лавров предрек ЕС дорогой газ из-за препятствий "Северному потоку — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Президент Грузии считает, что страна не вступит в ЕС в ближайшее время
00:33Британия намерена продолжать играть ключевую роль на ГА ООН
00:31США продлили ограничения на границах с Мексикой и Канадой
00:29Глава Палестины предложил вариант урегулирования конфликта с Израилем
00:27КРЭТ нанимает адвокатов за 72 миллиона рублей после пожаров в больницах
00:24В Нигере 12 солдат погибли при нападении боевиков
00:19Президент Грузии заявила, что пока не готова встретиться с Путиным
00:17НАСА сменило руководителя по пилотируемым программам
00:15Корабль-носитель "Калибров" "Павловск" заложат летом 2020 года
00:12Group-IB обнаружила почти 250 ресурсов с фейковой доставкой товаров
00:09Ремонт корабля "Маршал Шапошников" завершат во второй половине года
00:07Контакты ЕС с Сирией в настоящее время невозможны, заявил еврокомиссар
23:55США рассматривают возможность запрета на сообщение с Бразилией
23:53Число жертв коронавируса в Приднестровье выросло до 34
23:49Трамп назвал виновных в дискредитации противомалярийного лекарства
23:38Аббас обвинил США в несправедливости по отношению к палестинскому народу
23:35Минобороны Чехии ответило отказом на просьбу Шойгу отдать памятник Коневу
23:32Палестина настаивает на включении в состав международных организаций
23:31Вакцину от коронавируса по США будут развозить военные, заявил Трамп
23:27Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина
Лента новостейМолния