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Лукашенко одобрил поправки в соглашение с Россией о поставках газа

Лукашенко одобрил поправки в соглашение с Россией о поставках газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил проект протокола о внесении изменения в межправительственное соглашение с РФ о порядке... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T10:16

2021-02-18T10:16

2021-02-18T10:16

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александр лукашенко

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МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил проект протокола о внесении изменения в межправительственное соглашение с РФ о порядке формирования цен при поставке Минску газа и его транспортировке по газопроводам республики, соответствующий документ опубликован в четверг на национальном правовом интернет-портале."Одобрить проект протокола о внесении изменения в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года в качестве основы для проведения переговоров", - говорится в указе от 16 февраля №47.Как следует из документа, на проведение переговоров по проекту протокола уполномочено правительство Белоруссии, при этом протокол должен временно применяться по истечении десяти дней с даты его подписания до вступления в силу.Между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" до конца 2021 года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Ранее Белоруссия и Россия договорились о цене на российский природный газ на 2021 год, она составит 128,5 доллара за тысячу кубометров. В 2020 году цена на газ для Минска составляла 127 долларов за тысячу кубометров.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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россия, газпром трансгаз беларусь, александр лукашенко, газпром, белоруссия, экономика