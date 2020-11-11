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"Газпром" начал переговоры с Белоруссией о поставках газа с 2021 года
"Газпром" начал переговоры с Белоруссией о поставках газа с 2021 года
"Газпром" и Белоруссия урегулировали вопрос с задолженностью республики за российский газ и начали переговоры по условиям поставок с 2021 года, говорится в... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T18:03
2020-11-11T18:25
газпром трансгаз беларусь
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
минск
алексей миллер
газпром
белоруссия
санкт-петербург
экономика
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. "Газпром" и Белоруссия урегулировали вопрос с задолженностью республики за российский газ и начали переговоры по условиям поставок с 2021 года, говорится в релизе российской компании.В среду в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича."В начале встречи стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован. В связи с этим были начаты переговоры в отношении условий поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года", - говорится в сообщении "Газпрома".В середине октября в пресс-службе минэнерго Белоруссии РИА Новости сообщили, что Минск полностью рассчитался с "Газпромом" за поставки природного газа в январе-сентябре текущего года. Однако белорусская "дочка" "Газпрома" - ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" – заявила, что, хотя и получила денежные средства от Минска, но не считает, что вопрос с долгом за газ полностью решен, поскольку, в том числе, не погашена пеня за просрочку платежей.В начале сентября Александр Новак, который тогда занимал должность главы Минэнерго РФ, говорил, что премьер-министры России и Белоруссии дали поручения ответственным сторонам проработать погашение задолженности за поставки газа в Белоруссию за этот год. Ожидалось, что Белоруссия направит около 330 миллионов долларов из кредита по линии ЕФСР на погашение долга перед "Газпромом".Между "Газпромом" и "Газпром трансгаз Беларусь" до конца 2020 года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Цена на поставку российского газа в текущем году для Белоруссии составляет 127 долларов за 1 тысячу кубометров.
https://ria.ru/20201105/mestorozhdenie-1583143559.html
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газпром трансгаз беларусь, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, минск, алексей миллер, газпром, белоруссия, санкт-петербург, экономика

"Газпром" начал переговоры с Белоруссией о поставках газа с 2021 года

18:03 11.11.2020 (обновлено: 18:25 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция около деревни Атолино в Минском районе
Газораспределительная станция около деревни Атолино в Минском районе - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Егор Еремов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. "Газпром" и Белоруссия урегулировали вопрос с задолженностью республики за российский газ и начали переговоры по условиям поставок с 2021 года, говорится в релизе российской компании.
В среду в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.
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"В начале встречи стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован. В связи с этим были начаты переговоры в отношении условий поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года", - говорится в сообщении "Газпрома".
В середине октября в пресс-службе минэнерго Белоруссии РИА Новости сообщили, что Минск полностью рассчитался с "Газпромом" за поставки природного газа в январе-сентябре текущего года. Однако белорусская "дочка" "Газпрома" - ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" – заявила, что, хотя и получила денежные средства от Минска, но не считает, что вопрос с долгом за газ полностью решен, поскольку, в том числе, не погашена пеня за просрочку платежей.
В начале сентября Александр Новак, который тогда занимал должность главы Минэнерго РФ, говорил, что премьер-министры России и Белоруссии дали поручения ответственным сторонам проработать погашение задолженности за поставки газа в Белоруссию за этот год. Ожидалось, что Белоруссия направит около 330 миллионов долларов из кредита по линии ЕФСР на погашение долга перед "Газпромом".
Между "Газпромом" и "Газпром трансгаз Беларусь" до конца 2020 года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Цена на поставку российского газа в текущем году для Белоруссии составляет 127 долларов за 1 тысячу кубометров.
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Газпром трансгаз БеларусьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакМинскАлексей МиллерГазпромБелоруссияСанкт-ПетербургЭкономика
 
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