"Газпром" начал переговоры с Белоруссией о поставках газа с 2021 года
18:03 11.11.2020 (обновлено: 18:25 11.11.2020)
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция около деревни Атолино в Минском районе
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. "Газпром" и Белоруссия урегулировали вопрос с задолженностью республики за российский газ и начали переговоры по условиям поставок с 2021 года, говорится в релизе российской компании.
В среду в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича.
"В начале встречи стороны отметили, что вопрос погашения задолженности белорусских потребителей за поставки российского газа полностью урегулирован. В связи с этим были начаты переговоры в отношении условий поставки газа в Беларусь с 1 января 2021 года", - говорится в сообщении "Газпрома".
В середине октября в пресс-службе минэнерго Белоруссии РИА Новости сообщили, что Минск полностью рассчитался с "Газпромом" за поставки природного газа в январе-сентябре текущего года. Однако белорусская "дочка" "Газпрома" - ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" – заявила, что, хотя и получила денежные средства от Минска, но не считает, что вопрос с долгом за газ полностью решен, поскольку, в том числе, не погашена пеня за просрочку платежей.
В начале сентября Александр Новак, который тогда занимал должность главы Минэнерго РФ, говорил, что премьер-министры России и Белоруссии дали поручения ответственным сторонам проработать погашение задолженности за поставки газа в Белоруссию за этот год. Ожидалось, что Белоруссия направит около 330 миллионов долларов из кредита по линии ЕФСР на погашение долга перед "Газпромом".
Между "Газпромом" и "Газпром трансгаз Беларусь" до конца 2020 года действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики. Цена на поставку российского газа в текущем году для Белоруссии составляет 127 долларов за 1 тысячу кубометров.