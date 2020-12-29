https://ria.ru/20201229/postavki-1591395834.html

Россия и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа на 2021 год

Россия и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа на 2021 год

Минск и Москва договорились о поставках нефти и газа в Белоруссию в 2021 году, заявил премьер республики Роман Головченко. РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T14:46

2020-12-29T14:46

2020-12-29T17:06

парламентское собрание союза беларуси и россии

роман головченко

алексей миллер

газпром

россия

белоруссия

экономика

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МИНСК, 29 дек — РИА Новости. Минск и Москва договорились о поставках нефти и газа в Белоруссию в 2021 году, заявил премьер республики Роман Головченко.В четверг глава "Газпрома" Алексей Миллер и белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич подписали протокол о порядке формирования цен на российский газ в 2021 году. При этом непосредственно цена не указывалась. В этом году она составляла 127 долларов за тысячу кубометров, но Минск настаивал на снижении. Позже Минэнерго Белоруссии уточнило, что цена будет "практически на уровне текущей".Что касается нефти, то в воскресенье Головченко заявил, что до конца декабря все контракты на будущий год будут подписаны, а с некоторыми крупными российскими поставщиками соглашения уже заключены. По данным Минфина России, средняя цена Urals за 11 месяцев 2020 года составила 41,04 долларов за баррель.Новые тарифы ни одна из сторон не озвучивает.

https://ria.ru/20201020/dolg-1580718204.html

россия

белоруссия

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роман головченко, алексей миллер, газпром, россия, белоруссия, экономика