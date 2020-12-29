Россия и Белоруссия договорились по поставкам нефти и газа на 2021 год
14:46 29.12.2020 (обновлено: 17:06 29.12.2020)
МИНСК, 29 дек — РИА Новости. Минск и Москва договорились о поставках нефти и газа в Белоруссию в 2021 году, заявил премьер республики Роман Головченко.
"Как всегда, переговоры любого рода сопровождаются определенным торгом относительно условий. Но в принципе все закончилось для Беларуси на хороших, выгодных условиях", — цитирует его Sputnik Беларусь.
В четверг глава "Газпрома" Алексей Миллер и белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич подписали протокол о порядке формирования цен на российский газ в 2021 году. При этом непосредственно цена не указывалась. В этом году она составляла 127 долларов за тысячу кубометров, но Минск настаивал на снижении. Позже Минэнерго Белоруссии уточнило, что цена будет "практически на уровне текущей".
Что касается нефти, то в воскресенье Головченко заявил, что до конца декабря все контракты на будущий год будут подписаны, а с некоторыми крупными российскими поставщиками соглашения уже заключены. По данным Минфина России, средняя цена Urals за 11 месяцев 2020 года составила 41,04 долларов за баррель.
Новые тарифы ни одна из сторон не озвучивает.
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