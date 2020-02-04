Литва считает, что необходимо расширить контакты с Белоруссией

МИНСК, 4 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что настало время для более интенсивных контактов и открытого разговора с Белоруссией , поскольку у сторон по-прежнему сохраняются разногласия по определенным вопросам.

"Настало время для более интенсивных отношений, контактов и открытого разговора. Поскольку, несмотря на все положительные примеры (сотрудничества – ред.), есть и разногласия. Но эти разногласия не являются причиной не разговаривать. Мы должны это делать", - сказал Линкявичюс в Минске на встрече с белорусским премьером Сергеем Румасом

Со своей стороны Румас отметил, что, несмотря на высокие цифры, потенциал сотрудничества Минска и Вильнюса далеко не исчерпан. "Совместными усилиями мы должны содействовать его реализации, в том числе через формирование благоприятного политического климата", - сказал глава правительства республики.

Он выразил надежду, что этому может способствовать и белорусско-литовский форум, который планируется 14-15 мая в Клайпеде. По словам премьера, среди тем, которые могли бы представлять взаимный интерес, сотрудничество в сфере транспорта, логистики, лесной промышленности, деревообработки, информационные и цифровые технологии в промышленности.

"Торгово-экономическое сотрудничество с Литвой сегодня развивается очень хорошо, в 2019 году наш товарооборот приблизился к полутора миллиардам долларов и на протяжении последних пяти лет белорусские грузы обеспечивают 30% загрузки Клайпедского государственного морского порта", - добавил Румас.

Наиболее проблемным вопросом в отношениях Белоруссии и Литвы является тема строительства Белорусской АЭС . БелАЭС строится рядом с городом Островец в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Генподрядчиком строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Физический пуск блока №1 планируется в первом квартале 2020 года, Минэнерго Белоруссии также принимает меры для введения в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС в 2021 году.