https://ria.ru/20200903/mishustin-1576671571.html

Мишустин прибыл в Минск

Глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл в Минск, где он, как ожидается, проведет переговоры с премьером Белоруссии Романом Головченко и... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:14

2020-09-03T12:14

2020-09-03T12:58

министерство финансов белоруссии

telegram (приложение)

михаил мишустин

сергей лавров

москва

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576674778_0:129:2850:1732_1400x0_80_0_0_a7f215042e49d48d66b0ab803049de98.jpg

<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Глава российского правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> прибыл в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a>, где он, как ожидается, проведет переговоры с премьером <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романом Головченко</a> и президентом республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>.О предстоящей поездке главы российского кабмина в Минск сообщил в среду министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> во время своих переговоров с белорусским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Макеем</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. В ближайшие пару недель в российской столице должна также состояться встреча президентов РФ и Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и Александра Лукашенко, точные сроки визита согласовываются.В последний раз Мишустин посещал Минск еще до президентских выборов в Белоруссии - в середине июля здесь состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. Помимо участия в этом совещании, российский премьер тогда встретился и с Лукашенко. Как сообщил в среду Telegram-канал "<a href="https://t.me/s/pul_1" target="_blank">Пул первого</a>", на этот раз Мишустин проведет встречу с белорусским премьером, а затем разговор продолжится при участии Лукашенко в формате тет-а-тет. По его данным, переговоры состоятся в резиденции белорусского президента в Минске - во Дворце независимости.Один из вопросов текущей двусторонней повестки связан с перспективами реструктуризации долга Белоруссии перед Россией в 1 миллиард долларов. Лукашенко 27 августа заявил, что обсудил вопрос рефинансирования долга с российским коллегой. Министр финансов РФ <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a> 1 сентября сообщил, что минфины двух стран начинают техническую проработку условий рефинансирования. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, говоря о том, можно ли ожидать в четверг принятия решения по долгу на уровне правительства РФ, призвал дождаться визита Мишустина в Минск, отметив, что контакты между странами по этому поводу продолжаются.Осенью прошлого года Минфин РФ рассматривал вопрос о предоставлении кредита Белоруссии на сумму около 630 миллионов долларов на рефинансирование ее долга перед Россией. Однако позже Лукашенко заявил, что не просит у России кредитов, и соглашение так и не было достигнуто. По данным <a href="http://ria.ru/organization__163/" target="_blank" data-auto="true">министерства финансов Белоруссии</a>, ее внешний госдолг на 1 августа составил 17,8 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 3,7%.Другой крупной темой российско-белорусской повестки является углубление интеграции в рамках Союзного государства. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.Страны в последнее время сотрудничают и в вопросах борьбы с коронавирусом. Как сообщалось, Путин и Лукашенко договорились, что Белоруссия станет одной из первых стран, куда будет поставлена вакцина от COVID-19, разработанная центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Кроме того, республика подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины - граждане страны в добровольном порядке смогут принять участие в третьем этапе испытаний. Вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> на минувшей неделе сообщала, что Мишустин провел переговоры с белорусской стороной по поводу предоставления произведенной в РФ вакцины.

https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576661553.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/lukashenko-1576668457.html

9

москва

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство финансов белоруссии, telegram (приложение), михаил мишустин, сергей лавров, москва, минск, белоруссия, в мире