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https://ria.ru/20200903/mishustin-1576671571.html
Мишустин прибыл в Минск
Глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл в Минск, где он, как ожидается, проведет переговоры с премьером Белоруссии Романом Головченко и... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:14
2020-09-03T12:58
министерство финансов белоруссии
telegram (приложение)
михаил мишустин
сергей лавров
москва
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Глава российского правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> прибыл в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a>, где он, как ожидается, проведет переговоры с премьером <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Романом Головченко</a> и президентом республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a>.О предстоящей поездке главы российского кабмина в Минск сообщил в среду министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> во время своих переговоров с белорусским коллегой <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Макеем</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. В ближайшие пару недель в российской столице должна также состояться встреча президентов РФ и Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и Александра Лукашенко, точные сроки визита согласовываются.В последний раз Мишустин посещал Минск еще до президентских выборов в Белоруссии - в середине июля здесь состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. Помимо участия в этом совещании, российский премьер тогда встретился и с Лукашенко. Как сообщил в среду Telegram-канал "<a href="https://t.me/s/pul_1" target="_blank">Пул первого</a>", на этот раз Мишустин проведет встречу с белорусским премьером, а затем разговор продолжится при участии Лукашенко в формате тет-а-тет. По его данным, переговоры состоятся в резиденции белорусского президента в Минске - во Дворце независимости.Один из вопросов текущей двусторонней повестки связан с перспективами реструктуризации долга Белоруссии перед Россией в 1 миллиард долларов. Лукашенко 27 августа заявил, что обсудил вопрос рефинансирования долга с российским коллегой. Министр финансов РФ <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a> 1 сентября сообщил, что минфины двух стран начинают техническую проработку условий рефинансирования. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, говоря о том, можно ли ожидать в четверг принятия решения по долгу на уровне правительства РФ, призвал дождаться визита Мишустина в Минск, отметив, что контакты между странами по этому поводу продолжаются.Осенью прошлого года Минфин РФ рассматривал вопрос о предоставлении кредита Белоруссии на сумму около 630 миллионов долларов на рефинансирование ее долга перед Россией. Однако позже Лукашенко заявил, что не просит у России кредитов, и соглашение так и не было достигнуто. По данным <a href="http://ria.ru/organization__163/" target="_blank" data-auto="true">министерства финансов Белоруссии</a>, ее внешний госдолг на 1 августа составил 17,8 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 3,7%.Другой крупной темой российско-белорусской повестки является углубление интеграции в рамках Союзного государства. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.Страны в последнее время сотрудничают и в вопросах борьбы с коронавирусом. Как сообщалось, Путин и Лукашенко договорились, что Белоруссия станет одной из первых стран, куда будет поставлена вакцина от COVID-19, разработанная центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Кроме того, республика подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины - граждане страны в добровольном порядке смогут принять участие в третьем этапе испытаний. Вице-премьер РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Golikova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Голикова</a> на минувшей неделе сообщала, что Мишустин провел переговоры с белорусской стороной по поводу предоставления произведенной в РФ вакцины.
https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576661553.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/lukashenko-1576668457.html
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министерство финансов белоруссии, telegram (приложение), михаил мишустин, сергей лавров, москва, минск, белоруссия, в мире

Мишустин прибыл в Минск

12:14 03.09.2020 (обновлено: 12:58 03.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев во время церемонии встречи в аэропорту Минска
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев во время церемонии встречи в аэропорту Минска - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл в Минск, где он, как ожидается, проведет переговоры с премьером Белоруссии Романом Головченко и президентом республики Александром Лукашенко.
О предстоящей поездке главы российского кабмина в Минск сообщил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своих переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Москве. В ближайшие пару недель в российской столице должна также состояться встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, точные сроки визита согласовываются.
В последний раз Мишустин посещал Минск еще до президентских выборов в Белоруссии - в середине июля здесь состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. Помимо участия в этом совещании, российский премьер тогда встретился и с Лукашенко. Как сообщил в среду Telegram-канал "Пул первого", на этот раз Мишустин проведет встречу с белорусским премьером, а затем разговор продолжится при участии Лукашенко в формате тет-а-тет. По его данным, переговоры состоятся в резиденции белорусского президента в Минске - во Дворце независимости.
Один из вопросов текущей двусторонней повестки связан с перспективами реструктуризации долга Белоруссии перед Россией в 1 миллиард долларов. Лукашенко 27 августа заявил, что обсудил вопрос рефинансирования долга с российским коллегой. Министр финансов РФ Антон Силуанов 1 сентября сообщил, что минфины двух стран начинают техническую проработку условий рефинансирования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, можно ли ожидать в четверг принятия решения по долгу на уровне правительства РФ, призвал дождаться визита Мишустина в Минск, отметив, что контакты между странами по этому поводу продолжаются.
Министр энергетики РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 09:54Протесты в Белоруссии
Источник: Новак посетит Минск в составе делегации Мишустина
Осенью прошлого года Минфин РФ рассматривал вопрос о предоставлении кредита Белоруссии на сумму около 630 миллионов долларов на рефинансирование ее долга перед Россией. Однако позже Лукашенко заявил, что не просит у России кредитов, и соглашение так и не было достигнуто. По данным министерства финансов Белоруссии, ее внешний госдолг на 1 августа составил 17,8 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 3,7%.
Другой крупной темой российско-белорусской повестки является углубление интеграции в рамках Союзного государства. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 11:43
Лукашенко отправил в отставку нескольких чиновников
Страны в последнее время сотрудничают и в вопросах борьбы с коронавирусом. Как сообщалось, Путин и Лукашенко договорились, что Белоруссия станет одной из первых стран, куда будет поставлена вакцина от COVID-19, разработанная центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Кроме того, республика подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины - граждане страны в добровольном порядке смогут принять участие в третьем этапе испытаний. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на минувшей неделе сообщала, что Мишустин провел переговоры с белорусской стороной по поводу предоставления произведенной в РФ вакцины.
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Министерство финансов БелоруссииTelegram (приложение)Михаил МишустинСергей ЛавровМоскваМинскБелоруссияВ мире
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