Мишустин прибыл в Минск
12:14 03.09.2020 (обновлено: 12:58 03.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко и посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев во время церемонии встречи в аэропорту Минска
МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Глава российского правительства Михаил Мишустин прибыл в Минск, где он, как ожидается, проведет переговоры с премьером Белоруссии Романом Головченко и президентом республики Александром Лукашенко.
О предстоящей поездке главы российского кабмина в Минск сообщил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своих переговоров с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Москве. В ближайшие пару недель в российской столице должна также состояться встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, точные сроки визита согласовываются.
В последний раз Мишустин посещал Минск еще до президентских выборов в Белоруссии - в середине июля здесь состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. Помимо участия в этом совещании, российский премьер тогда встретился и с Лукашенко. Как сообщил в среду Telegram-канал "Пул первого", на этот раз Мишустин проведет встречу с белорусским премьером, а затем разговор продолжится при участии Лукашенко в формате тет-а-тет. По его данным, переговоры состоятся в резиденции белорусского президента в Минске - во Дворце независимости.
Один из вопросов текущей двусторонней повестки связан с перспективами реструктуризации долга Белоруссии перед Россией в 1 миллиард долларов. Лукашенко 27 августа заявил, что обсудил вопрос рефинансирования долга с российским коллегой. Министр финансов РФ Антон Силуанов 1 сентября сообщил, что минфины двух стран начинают техническую проработку условий рефинансирования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, можно ли ожидать в четверг принятия решения по долгу на уровне правительства РФ, призвал дождаться визита Мишустина в Минск, отметив, что контакты между странами по этому поводу продолжаются.
Осенью прошлого года Минфин РФ рассматривал вопрос о предоставлении кредита Белоруссии на сумму около 630 миллионов долларов на рефинансирование ее долга перед Россией. Однако позже Лукашенко заявил, что не просит у России кредитов, и соглашение так и не было достигнуто. По данным министерства финансов Белоруссии, ее внешний госдолг на 1 августа составил 17,8 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 3,7%.
Другой крупной темой российско-белорусской повестки является углубление интеграции в рамках Союзного государства. Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.
Страны в последнее время сотрудничают и в вопросах борьбы с коронавирусом. Как сообщалось, Путин и Лукашенко договорились, что Белоруссия станет одной из первых стран, куда будет поставлена вакцина от COVID-19, разработанная центром имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Кроме того, республика подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины - граждане страны в добровольном порядке смогут принять участие в третьем этапе испытаний. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на минувшей неделе сообщала, что Мишустин провел переговоры с белорусской стороной по поводу предоставления произведенной в РФ вакцины.