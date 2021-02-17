https://ria.ru/20210217/nosov-1597529116.html

Биография Сергея Носова

Биография Сергея Носова

Губернатор Магаданской области Сергей Константинович Носов родился 17 февраля 1961 года в Магнитогорске Челябинской области. РИА Новости, 17.02.2021

2021-02-17T00:40

2021-02-17T00:40

2021-02-17T00:40

сергей носов

справки

политика

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Губернатор Магаданской области Сергей Константинович Носов родился 17 февраля 1961 года в Магнитогорске Челябинской области.В 1983 году окончил Магнитогорский горно-металлургический институт имени Г.И. Носова (ныне Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова). В 1994 году – Академию народного хозяйства РФ при правительстве РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации). Доктор технических наук.В 1983-1998 годах работал на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) подручным сталевара, производственным мастером, заместителем начальника цеха, начальником кислородно-конвертерного цеха, заместителем генерального директора ММК по производству и инвестициям. Был членом совета директоров ММК.В 1998-1999 годах – первый заместитель генерального директора ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат".В 1999-2002 годах – генеральный директор ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат".В 2000 и 2004 годах избирался депутатом законодательного собрания Свердловской области.В 2002-2005 годах – управляющий директор ОАО "Нижнетагильский металлургический комбинат", управляющий директор Западно-Сибирского металлургического комбината (город Новокузнецк), старший вице-президент – руководитель Дирекции промышленной площадки НТМК, вице-президент по технической политике ООО "ЕвразХолдинг".Был председателем советов директоров ОАО "Тагилбанк", членом, председателем совета директоров ОАО "Высокогорский ГОК", членом совета директоров ОАО "Северский трубный завод".В 2006-2007 годах – советник заместителя генерального директора ФГУП "Рособоронэкспорт" (Москва).В 2007-2009 годах – генеральный директор ЗАО "РусСпецСталь" (Москва).В 2009-2010 годах – генеральный директор ОАО "РТ-металлургия" (Москва).В 2011-2012 годах – советник генерального директора, председатель совета директоров ООО "ЛексЭлекта" (Москва). С июля по октябрь 2012 года занимал должность вице-губернатора Свердловской области.14 октября 2012 года Сергей Носов был избран главой Нижнего Тагила. Вступил в должность 17 октября.10 сентября 2017 года был переизбран на должность главы Нижнего Тагила. За него проголосовало более 90% избирателей.28 мая 2018 года указом президента РФ Сергей Носов был назначен временно исполняющим обязанности главы Магаданской области.9 сентября 2018 года был избран губернатором Магаданской области, получив поддержку 81,6% избирателей. 13 сентября Сергей Носов официально вступил в должность губернатора Магаданской области.Член Высшего совета политической партии "Единая Россия".Награжден орденом Почета (2000), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1995).Лауреат Государственной премии РФ 1995 года за достижения в области науки и техники, премии Правительства Российской Федерации 1998 года в области науки и техники. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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сергей носов, справки, политика