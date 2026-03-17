В Магадане произошло ощутимое землетрясение

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МАГАДАН, 17 мар — РИА Новости. В Магадане произошло землетрясение, сообщает ГУ МЧС по региону.

"В 22:05 <...> в районе села Клепка на глубине десяти километров зафиксировано сейсмособытие. Магнитуда — 5,8. Землетрясение ощущалось <...> на всей территории области", — говорится в релизе.

Как передает корреспондент РИА Новости, многие жители Магадана во время толчков выбежали на улицу. В квартирах тряслись люстры, с полок падали посуда и книги.

Аварийные службы в городе привели в режим повышенной готовности, сообщила мэр Лариса Поликанова. Она также предупредила о возможных отключениях света, воды и отопления.