В Магадане произошло ощутимое землетрясение
В Магадане произошло землетрясение, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 17.03.2026
2026-03-17T16:06:00+03:00
Момент подземного толчка в Магадане
Происшествия, Магадан, Магаданская область, Россия, Сергей Носов
В Магадане произошло землетрясение магнитудой 5,8
МАГАДАН, 17 мар — РИА Новости. В Магадане произошло землетрясение, сообщает ГУ МЧС по региону.
"В 22:05 <...> в районе села Клепка на глубине десяти километров зафиксировано сейсмособытие. Магнитуда — 5,8. Землетрясение ощущалось <...> на всей территории области", — говорится в релизе.
Как передает корреспондент РИА Новости, многие жители Магадана во время толчков выбежали на улицу. В квартирах тряслись люстры, с полок падали посуда и книги.
Аварийные службы в городе привели в режим повышенной готовности, сообщила мэр Лариса Поликанова. Она также предупредила о возможных отключениях света, воды и отопления.
Губернатор региона Сергей Носов
поручил проверить состояние домов и систем жизнеобеспечения после землетрясения. По его словам, дальнейшие афтершоки не прогнозируются.