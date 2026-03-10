Прохожие во время сильной метели на Комсомольской площади в Магадане. Архивное фото

В Магадане выпала двухмесячная норма осадков за сутки

МАГАДАН, 10 мар — РИА Новости. В Магадане за сутки выпала двухмесячная норма осадков, расчистка дорог идет в усиленном режиме, сообщил губернатор Сергей Носов.

Ранее в Магаданской области из-за метели закрыли три автодороги, не работает аэропорт, объявлена лавинная опасность. В Магадане ввели режим повышенной готовности, ученикам 1-8-х классов школ города разрешили не посещать занятия.

"Почти двухмесячная норма осадков выпала в Магадане за минувшие сутки. Их принес циклон со стороны Японского моря. <...> Обратил внимание администрации муниципалитета на запоздалую реакцию — в ночь не была организована работа, которая требуется. Многих сложностей можно было бы избежать на начальных этапах", — написал Носов в своем канале в MAX

Он добавил, что в Магадане задействовали дополнительные силы и средства для расчистки.

"Необходимо обеспечить движение пешеходов по тротуарам. Недопустимо, чтобы люди шли по дорогам. Руководство мэрии Магадана переходит в режим работы "сутки пополам", чтобы обеспечить круглосуточную расчистку города с надлежащей организацией и контролем.

Работники правительства, подведомственных организаций также включатся в снегоборьбу", — добавил губернатор Магаданской области.