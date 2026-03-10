Рейтинг@Mail.ru
В Магадане выпала двухмесячная норма осадков за сутки
14:44 10.03.2026 (обновлено: 22:31 10.03.2026)
В Магадане выпала двухмесячная норма осадков за сутки
В Магадане выпала двухмесячная норма осадков за сутки - РИА Новости, 10.03.2026
В Магадане выпала двухмесячная норма осадков за сутки
В Магадане за сутки выпала двухмесячная норма осадков, расчистка дорог идет в усиленном режиме, сообщил губернатор Сергей Носов. РИА Новости, 10.03.2026
происшествия, магадан, магаданская область, японское море, сергей носов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Магадан, Магаданская область, Японское море, Сергей Носов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Магадане выпала двухмесячная норма осадков за сутки

Носов: в Магадане выпала двухмесячная норма осадков за сутки

Прохожие во время сильной метели на Комсомольской площади в Магадане
Прохожие во время сильной метели на Комсомольской площади в Магадане - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Виктор Сатановский
Перейти в медиабанк
Прохожие во время сильной метели на Комсомольской площади в Магадане. Архивное фото
МАГАДАН, 10 мар — РИА Новости. В Магадане за сутки выпала двухмесячная норма осадков, расчистка дорог идет в усиленном режиме, сообщил губернатор Сергей Носов.
Ранее в Магаданской области из-за метели закрыли три автодороги, не работает аэропорт, объявлена лавинная опасность. В Магадане ввели режим повышенной готовности, ученикам 1-8-х классов школ города разрешили не посещать занятия.
Международный аэропорт Магадан Сокол имени В. С. Высоцкого - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Все рейсы из Магадана перенесли на сутки из-за метели
Вчера, 14:14
"Почти двухмесячная норма осадков выпала в Магадане за минувшие сутки. Их принес циклон со стороны Японского моря. <...> Обратил внимание администрации муниципалитета на запоздалую реакцию — в ночь не была организована работа, которая требуется. Многих сложностей можно было бы избежать на начальных этапах", — написал Носов в своем канале в MAX.
Он добавил, что в Магадане задействовали дополнительные силы и средства для расчистки.
"Необходимо обеспечить движение пешеходов по тротуарам. Недопустимо, чтобы люди шли по дорогам. Руководство мэрии Магадана переходит в режим работы "сутки пополам", чтобы обеспечить круглосуточную расчистку города с надлежащей организацией и контролем.
Работники правительства, подведомственных организаций также включатся в снегоборьбу", — добавил губернатор Магаданской области.
Он также сообщил, что поручил департаменту ГО и ЧС, региональному корпусу спасателей совместно с МЧС проверить закрытые участки автомобильных дорог на наличие пассажирского транспорта, при необходимости оказать людям помощь, обеспечить их топливом и питанием.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
Спасатели вывезли пять человек, застрявших на трассе под Магаданом
Вчера, 12:03
 
