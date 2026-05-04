Из-под завалов на угольном разрезе на Колыме достали восемь тел

МАГАДАН, 4 мая - РИА Новости. Спасатели обнаружили тела всех восьми человек, оказавшихся под завалами на угольном разрезе в Магаданской области, сообщил губернатор Сергей Носов.
Спасатели, медики и следователи с 30 апреля работают на месте ЧП. Причиной обрушения горной массы на угольном разрезе предварительно стал сход селя. СУ СК России по Магаданской области возбудил уголовное дело.
"Горноспасатели обнаружили тела еще четверых погибших при завале в Кадыкчанском угольном разрезе. Всего ЧП в карьере унесло жизни восьми человек. На протяжении четырех суток без перерывов продолжалась спасательная операция, расчистили более 15,5 тысяч кубометров породы, до последнего надеялись на лучший исход", - написал Носов на странице на платформе "Макс".
Губернатор также выразил искренние соболезнования от себя и от жителей Магаданской области родным и близким погибших.
