Магаданская область отправила военным подарки ко Дню защитника Отечества

МАГАДАН, 13 фев - РИА Новости. Подарки от правительства Магаданской области начали поступать на склад в ДНР, вскоре их доставят бойцам, участвующим в СВО, сообщила министр внутренней и информационной политики региона Яна Ружанская.

Она добавила, что в набор для военнослужащих вошли предметы, востребованные в полевых условиях: универсальные зарядные устройства для гаджетов, защитные противоосколочные очки, тактические подсумки, шевроны.

"Отдельная гордость - наборы натуральных продуктов северного края: дары тайги и моря, которые согреют вкусом родных широт вдали от дома. В каждый праздничный набор также вложена открытка с тёплыми словами поддержки от губернатора Магаданской области Сергея Носова. Спецвыпуск газеты получат не только сами участники СВО, но здесь и их семьи", - отметила министр.