Магаданская область отправила военным подарки ко Дню защитника Отечества
05:18 13.02.2026
Магаданская область отправила военным подарки ко Дню защитника Отечества
Магаданская область отправила военным подарки ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 13.02.2026
Магаданская область отправила военным подарки ко Дню защитника Отечества
Подарки от правительства Магаданской области начали поступать на склад в ДНР, вскоре их доставят бойцам, участвующим в СВО, сообщила министр внутренней и... РИА Новости, 13.02.2026
надежные люди
магаданская область
донецкая народная республика
сергей носов
магаданская область
донецкая народная республика
магаданская область, донецкая народная республика, сергей носов
Надежные люди, Магаданская область, Донецкая Народная Республика, Сергей Носов
Магаданская область отправила военным подарки ко Дню защитника Отечества

Власти Магаданской области отправили бойцам подарки ко Дню защитника Отечества

МАГАДАН, 13 фев - РИА Новости. Подарки от правительства Магаданской области начали поступать на склад в ДНР, вскоре их доставят бойцам, участвующим в СВО, сообщила министр внутренней и информационной политики региона Яна Ружанская.
"Подарочные наборы от губернатора Магаданской области Сергея Носова уже поступают на наш склад в Донецкой Народной Республике. Ко Дню защитника Отечества колымские волонтёры доставят их участникам специальной военной операции - как знак единства тыла и фронта и напоминание, что на Колыме гордятся нашими защитниками Родины", - написала Ружанская в своем Telegram-канале.
Она добавила, что в набор для военнослужащих вошли предметы, востребованные в полевых условиях: универсальные зарядные устройства для гаджетов, защитные противоосколочные очки, тактические подсумки, шевроны.
"Отдельная гордость - наборы натуральных продуктов северного края: дары тайги и моря, которые согреют вкусом родных широт вдали от дома. В каждый праздничный набор также вложена открытка с тёплыми словами поддержки от губернатора Магаданской области Сергея Носова. Спецвыпуск газеты получат не только сами участники СВО, но здесь и их семьи", - отметила министр.
Волонтеры движения Защита 18 из Удмуртии отправили в зону СВО более 100 защитных костюмов Леший - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Удмуртские волонтеры отправили в зону СВО более ста защитных костюмов
12 февраля, 12:27
 
Надежные людиМагаданская областьДонецкая Народная РеспубликаСергей Носов
 
 
