05:01 01.05.2026 (обновлено: 09:54 01.05.2026)
Под завалами в шахте на Колыме оказались четыре иностранца

© Следственный комитет Российской ФедерацииСотрудник СК РФ на месте обрушения горных масс в угольном карьере в Магаданской области. Кадр видео
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Под завалами на угольном карьере в Магаданской области находятся восемь человек.
  • Среди оказавшихся под завалами — четверо иностранцев, двое жителей Колымы и двое вахтовых работников из других регионов России.
МАГАДАН, 1 мая - РИА Новости. Под завалами горных масс на угольном карьере в Магаданской области находятся восемь человек, среди них четверо граждане другого государства, двое жителей Колымы, еще два человека - вахтовые работники из других регионов России, сообщил РИА Новости губернатор региона Сергей Носов.
Тяжелая техника разобрала более 2 тысяч кубометров горной породы на месте обрушения на Кадыкчанском угольном разрезе в Магаданской области. Спасатели, медики и следователи находятся на месте ЧП. Причиной обрушения горной массы на угольном разрезе, предварительно, стал сход селя. Следственное управление СК России по Магаданской области возбудило уголовное дело.
"Разбор завала идёт осторожно, потому что надежда остаётся, значит, до конца, и руководство предприятия принимает все меры. В том числе работает, уже работает, как мне доложили, с семьями восьми пострадавших. Я так на данный момент комментирую. Двое — это магаданцы, четверо — это граждане другого государства, один человек из Ростова, один из Краснодарского края", - сказал Сергей Носов.
