Под завалами в шахте на Колыме оказались четыре иностранца

МАГАДАН, 1 мая - РИА Новости. Под завалами горных масс на угольном карьере в Магаданской области находятся восемь человек, среди них четверо граждане другого государства, двое жителей Колымы, еще два человека - вахтовые работники из других регионов России, сообщил РИА Новости губернатор региона Сергей Носов.